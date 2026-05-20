Retrospectiva în Liga Adriatică pentru U-BT Cluj-Napoca!

U-Banca Transilvania a încheiat primul sezon în Liga Adriatică, oprindu-se în sferturile de finală, după 27 de partide jucate în competiția care unește cele mai importante echipe din baschetul ex-iugoslav.

U-BT a disputat 27 de meciuri în Liga Adriatică / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Pe 16 iulie 2025, U-Banca Transilvania făcea anunțul mult așteptat de către fanii clujeni, anume că va participa în Liga Adriatică.

„Suntem fericiți și mândri de această realizare. Este o dovadă a seriozității și a muncii pe care întreaga organizație U-BT a depus-o în toți acești ani”, a declarat Branko Ćuić, directorul sportiv al echipei clujene.

Debutul a avut loc pe 11 octombrie, în deplasarea de la Ljubljana, contra KK Krka, câștigat de români, scor 83-85. „Este o competiție în care ne-am dorit mult să ajungem și suntem recunoscători că avem ocazia să jucăm aici”, a transmis Mihai Silvășan.

Etapa a doua a avut loc în Asia - duelul cu BC Dubai. Întâlnirea de pe 16 octombrie a marcat o serie de premiere pentru club și pentru baschetul românesc, fiind pentru prima dată când o echipă din România a întâlnit într-un meci oficial o echipă din Emiratele Arabe Unite și, totodată, o echipă care participă în Euroligă. Alb-negrii au oferit o replică solidă, cedând la doar două posesii, scor 81-77.

1 noiembrie 2025 a fost data în care fanii clujeni au putut să-și susțină favoriții pentru prima oară pe teren propriu în Liga Adriatică. U-Banca Transilvania s-a impus cu 106-84 în fața celor de la Igokea Aleksandrovac. Avea să fie prima victorie dintr-o serie de patru succese consecutive.

Până să se dueleze în Belgrade Arena, U-BT și Partizan s-au confruntat pe parchetul din BTarena. Alb-negrii au intrat mai concentrați pe parchet, însă sârbii au plecat cu victoria dintr-o BTarena transformată într-o sărbătoare alb-neagră. „Mă bucur că putem face parte din această competiție, să avem astfel de meciuri pe teren propriu și să aducem la Cluj echipe puternice”, a transmis Silvă după partidă.

Pe 18 decembrie, Sala Sporturilor „Horia Demian” a găzduit primul meci din Liga Adriatică disputat în sala de pe malul Someșului. U-BT s-a impus în fața slovenilor de la KK Krka, scor 92-82, deschizând o nouă serie de patru succese consecutive.

Pe 17 ianuarie, U-BT s-a duelat cu BC Dubai, a doua echipă din Euroligă pe care suporterii clujeni au avut șansa de a o vedea evoluând într-un meci oficial. A fost a doua oară în sezon când BTarena a fost sold-out, 10.000 de suporteri venind să-i susțină pe jucători.

Pe 8 martie, U-BT a deschis Top 8-ul Ligii Adriatice cu un duel contra Stelei Roșii Belgrad. Alb-negrii au condus la pauză, însă oaspeții au întors soarta partidei la revenirea de la vestiare. Trei succese a adunat echipa antrenată de Mihai Silvășan în Top 8-ul Ligii Adriatice, rezultate care au asigurat calificarea în Play-Off-ul competiției, la sezonul de debut.

Sferturile de finală i-au adus față în față cu Buducnost VOLI Podgorica. Muntenegrenii s-au impus cu 2-1 la general, punând capăt primei aventuri a ardelenilor în competiția regională.

U-Banca Transilvania a izbutit 14 victorii din 27 de partide jucate în sezonul 2025-2026 al Ligii Adriatice. Însă, cea mai frumoasă victorie nu a venit pe parchet, ci în tribune. U-Banca Transilvania a avut cea mai mare medie de fani în cele 12 partide găzduite pe teren propriu: 5585.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: