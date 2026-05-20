Actualitate
Zi cu ploaie slabă la Cluj. Prognoza meteo 20 mai 2026.
Temperatura va fi de peste 20 de grade Celsius, la Cluj-Napoca, miercuri, 20 mai 2026.Șanse de ploaie slabă la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă
Temperatura maximă va fi de 23 de grade Celsius, la Cluj-Napoca, miercuri, 20 mai 2026.
Temperatura minimă va fi de 10 grade Celsius.
Meteorologii au anunțat șanse de ploaie slabă.
Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, iar spre seară va fi noros.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: