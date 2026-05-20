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Zi cu ploaie slabă la Cluj. Prognoza meteo 20 mai 2026.

Temperatura va fi de peste 20 de grade Celsius, la Cluj-Napoca, miercuri, 20 mai 2026.

Șanse de ploaie slabă la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă Șanse de ploaie slabă la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

 

 


 

Temperatura maximă va fi de 23 de grade Celsius, la Cluj-Napoca, miercuri, 20 mai 2026.


 

 


Temperatura minimă va fi de 10 grade Celsius.

Meteorologii au anunțat șanse de ploaie slabă.


Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, iar spre seară va fi noros.

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