O zi până încep Zilele Clujului 2026. Vezi programul pentru joi, 21 mai.

A mai rămas o zi până când vor începe Zilele Clujului 2026, sărbătoarea cu peste 40 de evenimente în peste 100 de locații.

Zilele Clujului 2026, aproape de start | Foto: Facebook, Zilele Clujului / Fotografie ilustrativă

Zilele Clujului vor începe mâine, joi, 21 mai 2026.

Cea de-a XIV-a ediție a Zilelor Clujului va avea loc în perioada 21-24 mai 2026.

Zilele Clujului 2026, program joi, 21 mai

Deschiderea evenimentului va avea loc în data de 21 mai 2026, în Piața Unirii, cu animație stradală, activități pentru public și o seară de teatru.

De la ora 20.30 Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul „O noapte furtunoasă”.

Pe Strada Mihail Kogălniceanu, publicul este invitat la Târgul Organizațiilor de Tineret, Festivalul Gatronomic Internațional, dar și la evenimentul We Love STEM. Parcul Central Simion Bărnuțiu va găzdui Târgul Meșterilor Populari, un spectacol de circ acrobatic, Festivalul de Vin, ateliere pentru copii și activități recreative.

Piața Unirii, 21 mai 2026

17.00–21.00 - Photobooth: Infopoint turistic - Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Cluj

Infopoint turistic - Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Cluj 16.00–20.00 -Animație stradală: Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică 16.00–21.00 - Animație stradală: Teatrul Magic Puppet

Teatrul Magic Puppet 20.30 - Seară de Teatru: Chirița în concert Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Strada Universității, 21 mai 2026

16.00-16.40 - Moment artistic Fantasya Carousel: Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică 17.00–17.45 - Moment artistic Concertia: Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică 18.00-22.00 - City Jazz Hub: 18.00-18:30 | 19.30–20.00 | 21.30–22.00 City Jazz Hub - coordonator Dima Belinski

AICI puteți consulta programul complet pentru Zilele Clujului 2026.

Zilele Clujului sunt despre oameni, generații și energia unui oraș care se bucură împreună. Pentru că vârsta nu oprește dansul, curiozitatea și dorința de a fi parte din viața comunității.

Ediția din 2026 a Zilelor Clujului se desfășoară în zeci de zone ale orașului, de la piețe și străzi centrale până la parcuri, baze sportive, cinematografe și spații culturale.

Timp de patru zile, centrul Transilvaniei se transformă într-un adevărat festival urban, cu peste 40 de evenimente în peste 100 de locații, dedicate comunității și diversității culturale care definesc spiritul clujean.

Peste 250.000 de participanți la Zilele Clujului în 2025

Ultima ediție a Zilelor Clujului a reunit peste 250.000 participanți în cele 4 zile de evenimente. Sub motto-ul «Zilele Clujului - Creează Legături», a 14-a ediție va avea loc anul acesta în perioada 21-24 mai și va pune în lumină multiplele valențe ale comunității clujene.

Devenit un eveniment de referință pentru clujeni și turiști, Zilele Clujului este o sărbătoare a întregii comunități. Primăria Cluj-Napoca subliniază faptul că implicarea comunității în conturarea programului este elementul cheie căruia i se datorează creșterea festivalului din ultimii ani.

