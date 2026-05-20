Situație incredibilă! Gertmonas a fost abordat de Craiova înaintea finalei Cupei României

La o săptămână distanță de la finala Cupei României, pierdută de „U” Cluj cu Universitatea Craiova la penalty-uri, ies la iveală detalii incredibile din culisele partidei.

În sezonul trecut, Gertmonas a fost unul dintre cei mai buni portari din Superligă | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Potrivit celor de la Prima Sport, Edvinas Gertmonas, portarul titular al Universității Cluj, a fost abordat de oficiali ai Craiovei înaintea meciului direct pentru a evolua în Bănie din sezonul viitor, el fiind la finalul angajamentului cu ardelenii.

Lituanianul nu a anunțat pe nimeni că a fost contactat de echipa adversă chiar înaintea celor mai importante meciuri din acest sezon: finala Cupei României și finala campionatului, disputată chiar între cele două echipe.

„Am auzit de acest lucru şi vom avea o discuţie cu Gertmonas. El nu anunţat pe nimeni că a fost contactat. Nu se face aşa ceva înaintea unui meci cum a fost finala”, au transmis reprezentanţii Universităţii Cluj.

Gertmonas a fost titular în ultimul act al Cupei, însă a fost lăsat pe banca de rezerve la ultimul meci. Lefter a apărat în meciul care a decis campioana în Superligă, încheiat cu scorul de 0-5 în favoarea Craiovei.

„Ştii care a fost enigma meciului pentru mine? De ce nu l-a băgat să apere pe Gertmonas. Băi, portarul numărul 1 al campionatului a stat pe bancă! Spuneţi-mi şi mie de ce?! În finală de campionat stă pe bancă.

Am înnebunit când am văzut. Când am văzut alcătuirea echipei, vorbeam singur. Nu am nicio treabă, dar l-am votat toţi pe Gertmonas portarul campionatului şi să stea pe bancă în finala campionatului?”, a spus fostul internațional Florin Prunea, înmărmurit după ce Gertmonas nu a evoluat în ultima etapă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: