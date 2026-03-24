Dezbatere publică la Cluj pe tema viitorului buget al UE. Deputatul Ovidiu Cîmpean: „România are nevoie de o voce puternică în Europa”.

Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL) a anunțat că în Cluj-Napoca va avea loc o dezbatere publică pe tema viitorului buget al Uniunii Europene.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a spus că România are nevoie de o voce puternică în Europa.

„În următorii ani, la Bruxelles se decide cine primește bani europeni și cât. Negocierile pentru bugetul UE 2028–2034 au început deja. Dacă România nu vine la masă cu o voce clară, riscăm să pierdem resurse esențiale pentru:

drumuri

spitale

universități

mediu

tot ce înseamnă dezvoltare reală în orașele noastre.

De aceea, pe 31 martie, organizăm la Cluj-Napoca o dezbatere publică pe acest subiect”, a spus Ovidiu Cîmpean, într-o postare publicată, marți, 24 martie 2026, pe pagina sa de Facebook.

În calitate de raportor al Comisiei pentru Afaceri Europene pe acest dosar, deputatul clujean a dorit ca discuția să nu rămână doar în Parlament, ci să ajungă acolo unde se simt efectele concrete: în comunitățile locale.

La dezbaterea din Cluj-Napoca vor participa reprezentanți ai administrației locale, societății civile, mediului academic și celui economic.

Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Clujul a demonstrat că poate fi un model pentru România”

„Vom discuta despre cum ne asigurăm că România rămâne o prioritate în viitorul buget european, de la fonduri de coeziune pentru infrastructură, la investiții în competitivitate și inovare”.

Dezbaterea va avea loc la Facultatea de Studii Europene (UBB), Sala Jean Monnet, marți, 31 martie 2026, de la ora 11.00.

„Clujul a demonstrat că poate fi un model pentru România. România are nevoie de o voce puternică în Europa. Și asta înseamnă să fim prezenți, pregătiți și respectați. Vă aștept”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

CITEȘTE ȘI: