George Simion spune în ce condiții AUR ar intra la guvernare și așteaptă consultările cu Nicușor Dan

Președintele AUR, George Simion, a afirmat că partidul pe care îl conduce ar fi dispus să intre la Guvernare, însă doar cu anumite condiții, și nu a nominalizat cu ce alte partide ar putea colabora.

George Simion spune în ce condiții AUR ar intra la guvernare și așteaptă consultările cu Nicușor Dan / Foto: Facebook - George Simion

Întrebat dacă AUR ar putea participa la Guvernare alături de PSD, George Simion a spus că partidul său ar intra la guvernare doar „pentru români” și că își dorește un premier propus de AUR. Liderul partidului a adăugat că urmează să se vadă dacă vor exista consultări, în cadrul constituțional, cu președintele Nicușor Dan, conform Agerpres.ro.

Un nou premier până săptămâna viitoare

Liderul AUR a declarat că Nicușor Dan ar trebui să desemneze, săptămâna viitoare, un nou prim-ministru, după consultarea tuturor partidelor parlamentare, conform prevederilor Constituției. George Simion a precizat că, în cazul în care va fi invitat la Palatul Cotroceni, va participa la discuții alături de reprezentanți ai partidului.

În acest context, el a susținut că AUR a stabilit deja condițiile pentru o eventuală participare la guvernare, făcând referire la căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, votată de o majoritate a parlamentarilor. Întrebat dacă AUR ar lua în calcul suspendarea președintelui în cazul în care consultările nu vor fi convocate până săptămâna viitoare, liderul partidului a spus că solicitarea sa nu are legătură cu un interes politic, ci cu respectarea Constituției și a votului dat de români la alegerile din decembrie 2024, atunci când Călin Georgescu a intrat în cel de-al doilea tur alături de Elena Lasconi, iar CCR a anulat alegerile.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: