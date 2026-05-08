ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

privind închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T8 și a chioșcului multifuncțional C1 amplasate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest.

Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857

Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3.

Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraș.

Obiectul procedurii de licitație publică: Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T8, situată pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest.

Închirierea prin licitaţie publică a chioșcului multifuncțional C1 amplasat pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Documentația de atribuire a fost aprobată prin H.C.L. nr. 268/2020, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 589/12.07.2023 și H.C.L. nr. 269/ 03.06.2020, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 590/12.07.2023.

Documentația de atribuire este afișată pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații.

Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerț, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334.

Vizionarea chioșcului multifuncțional C1 se poate face până la data de 20.05.2026, la solicitarea ofertanților interesați.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.05.2026.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 03.06.2026, ora 10,00.

Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.

Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune într-un singur exemplar pentru terenul destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T8, respectiv într-un singur exemplar pentru chioșcul multifuncțional C1 amplasat pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 08.06.2026, ora 10,30 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110, email tr-cluj-reg@just.ro. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.