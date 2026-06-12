Influencerul Makaveli, plasat sub control judiciar. Va purta brățară de supraveghere.

Influencerul Makaveli (Alexandru Zidaru) a fost plasat sub măsura controlului judiciar. Acesta este acuzat de evaziune fiscală.

Alexandru Zidaru (Makaveli), plasat sub control judiciar | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au decis vineri, 12 iunie 2026 să nu ceară în instanță arestarea preventivă a influencerului Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, acesta fiind plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală.

În perioada în care se află sub control judiciar, Makaveli va purta o brățară electronică de supraveghere, el având interdicția de a părăsi teritoriul României.



Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.ro, procurorii au decis să nu-l mai ducă în instanță, după ce influencerul și-ar fi recunoscut fapta.

Evaziune fiscală în formă continuată: prejudiciu de peste 570.000 de lei

Prejudiciul care i se impută lui Makaveli se ridică la suma de 531.047 lei, din care 235.348 lei reprezintă obligația fiscală principală, iar 295.699 lei - obligații fiscale accesorii (dobânzi și penalități de nedeclarate).

Pe timpul cât se află sub control judiciar, influencerul trebuie să respecte mai multe obligații, printre care: să se prezinte la Poliție, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat; să nu depășească teritoriul României; să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale cu suspecții din cauză; să comunice lunar informații relevante despre mijloacele sale de existență.

Makaveli a fost ridicat joi dimineața, 11 iunie 2026, de polițiști și dus pentru audieri la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, el fiind reținut în aceeași zi pentru 24 de ore.

În acest dosar vizate patru persoane, Makaveli și trei cunoscuți ai acestuia, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală.

Activitatea infracțională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.

Makaveli a fost consilierul Dianei Șoșoacă și a candidat la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, retrăgându-se în favoarea Ancăi Alexandrescu.

De asemenea, el a făcut campanie de promovare pe TikTok fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

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