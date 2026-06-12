Plecare de ultimă oră de la CFR Cluj! Înlocuitorul lui Louis Munteanu, pus pe liber

CFR Cluj și atacantul Alibek Aliev au ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului.

CFR Cluj a încheiat sezonul pe locul 3 / Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Transferat în această iarnă și văzut ca un potențial înlocuitor al lui Louis Munteanu, vândut la DC United pentru 6 milioane de euro, Alibek Aliev a avut parte de un început impresionat la Cluj.

Marcase de două ori și oferise trei pase decisive în primele patru meciuri în tricoul vișiniu. Cu timpul, însă, prestațiile sale au fost în scădere iar de la acel moment a mai marcat doar două goluri în 15 meciuri.

Suedezul a fost printre primii care și-au depus memorii pentru a rămâne liber de contract în urma restanțelor salariale și era nemulțumit de situația economică a clubului. Acum, cele două părți au ajuns la un acord privind rezilierea contractului, anunță Fanatik.

Pe lângă Alibek, de la CFR Cluj au mai plecat Sheriff Sinyan și Mihai Popa, ambii jucători de bază în echipa lui Daniel Pancu. Tehnicianul avea cuvinte de laudă la adresa jucătorului suedez transferat de la Oster.

„Ce jucător bun! Știu că termină contractul cu CFR. Iar mă întorc, multă lume a spus că bat câmpii. Primul lucru pe care l-am cerut a fost nici măcar plata salariilor, ci păstrarea echipei. Pentru că echipa arată bine.

Sunt convins că dacă CFR nu ar pierde jucători, cu 2-3 transferuri inspirate, jucători care să facă diferența și să facă concurență în atac, pentru că nu am avut concurență pe părțile laterale, CFR intră candidată la titlu din primele etape ale viitorului campionat.

Să înțeleagă lumea. Asta era cea mai mare doleanță a mea, păstrarea echipei”, spunea tehnicianul.

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