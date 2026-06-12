Aproape 12 milioane de lei reținuți din salariile angajaților s-au „pierdut” în drumul către bugetul de stat. Patru dosare de evaziune fiscală la Cluj, în cadrul operațiunii „Jupiter”

Aproape 12 milioane de lei care ar fi trebuit să ajungă la bugetul de stat au rămas în conturile unor firme, potrivit anchetelor desfășurate de procurorii clujeni în cadrul operațiunii naționale „Jupiter”.

Aproape 12 milioane de lei reținuți din salariile angajaților s-au „pierdut” în drumul către bugetul de stat / Foto: Imagine generată cu ajutorul AI

Este vorba despre taxe și contribuții care au fost reținute din salariile angajaților, dar care nu am mai fost ulterior virate către stat. În Total, patru dosare de evaziune fiscală sunt nvestigate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, iar prejudiciul cumulat depășește 11,8 milioane de lei. Pentru recuperarea banilor, au fost puse sub sechestru bunurile persoanelor cercetate.

10,5 milioane de lei într-un singur dosar

Cel mai mare dosar al anchetei vizează un prejudiciu de peste 10,5 milioane de lei. Conform procurorilor, trei administratori ai unei societăți comerciale au reținut și nu au plătit către stat contribuțiile și impozitele aferente salariilor în perioada iulie 2022 – februarie 2026. Deși o parte din datorie, peste 4,4 milioane de lei, a fost achitată ulterior prin eșalonare, statul mai are de recuperat peste 6,1 milioane de lei.

Un alt dosar privește doi administratori suspectați că nu au virat obligațiile fiscale aferente salariilor în perioada aprilie 2024 – octombrie 2025. În acest caz, prejudiciul este estimat la aproape 334.000 de lei. Într-un al treilea dosar este cercetată fosta administratoare a unei firme radiate între timp. Aceasta este suspectată că nu a plătit către stat taxele și contribuțiile reținute din salarii în perioada aprilie 2022 – septembrie 2023. Prejudiciul este estimat la peste 520.000 de lei, iar în ultimul dosar din cadrul anchetei este vorba de un prejudiciu de aproximativ 411.000 lei, iar conform anchetatorilor, taxele către stat din acest dosar nu au fost virate în perioada mai 2024 – martie 2026. Din sumă au fost recuperați peste 206.000 de lei, însă mai mult de 204.000 de lei sunt în continuare neachitați.

Percheziții la Cluj-Napoca

În cadrul aceluiași dosar au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul Cluj-Napoca, la sediile a două societăți comerciale și la domiciliul unei persoane fizice.

Valoarea totală a prejudiciilor investigate în cele patru dosare se ridică la 11.860.844 de lei.

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