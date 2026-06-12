S-a deschis Transfăgărășanul: Circulația rutieră, permisă doar pe timpul zilei

Drumul Național 7C – Transfăgărășan a fost redeschis, vineri, după o perioadă de opt luni. Circulația rutieră va fi permisă doar între orele 7:00 şi 21:00.

S-a deschis Transfăgărășanul: Circulația rutieră, permisă doar pe timpul zilei|Foto: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Facebook

Circulația rutieră pe Drumul Național 7C - Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, s-a redeschis circulației vineri, potrivit unie informări publicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie 2025, din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă.

S-a deschis Transfăgărășanul: Circulația rutieră, permisă doar pe timpul zilei

Circulația va fi permisă doar între orele 7:00 și 21:00, pentru siguranța șoferilor.

Astfel, după redeschiderea circulației rutiere pe DN 7C - Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din Munții Făgăraș și cu telecabina.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic și vreme, deoarece la altitudini mari pot apărea schimbări bruște ale condițiilor meteorologice, care afectează vizibilitatea.

Atenție sporită la URȘI

Reprezentanții CNAIR avertizează asupra prezenței urșilor pe acest sector de drum, în apropierea carosabilului:

„Nu vă apropiați de animale, nu le hrăniți și anunțați imediat autoritățile dacă observați situații de risc”, se arată în mesajul publicat de CNAIR pe pagina de Facebook.

Hrănirea urșilor este interzisă prin lege și se sancționează cu amenzi între 10.000 și 30.000 de lei.

Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condițiile meteorologice extreme din Munții Făgăraș, la peste 2.000 de metri altitudine.

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