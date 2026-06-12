Anunț CTP Cluj-Napoca - Actualizare restricții de circulație DUMINICĂ 14 IUNIE

Actualizare restricții de circulație DUMINICĂ 14 IUNIE

CROSUL EROILOR: devieri de trasee la transportul în comun între orele 06:00 - 13:00:

-linia 30 rămâne pe traseul Pod Garibaldi , str. Oțetului, Calea Moților și retur Calea Moților, str. Oțetului, Pod Garinbaldi, str. Alexandru Vlahuță.

- linia M26 rămâne deviată de pe str. Plopilor, Splaiul Independenței, Uzinei Electrice, Oțetului, Calea Mănăștur.

Linia de tramvai 102 se suspendă

Tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze (101A), care vor circula pe traseu deviat, astfel:

Tur: str. Primăverii – str. Plopilor - Pod Garibaldi – str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu - str. General Dragalina – str. Horea – P-ța Gării. Se suspendă stațiile Cluj Arena, Parcul Central și G. Barițiu și se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: Piața Gării – str. I.L. Caragiale - str. Horea – str. General Dragalina – P-ța 14 Iulie - Pod Garibaldi – str. Plopilor- str. Primăverii – Bucium. Se suspendă stațiile Opera Maghiară Est și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stațiile Dragalina Nord, Octavian Goga și Piața 14 Iulie. Pe traseul P-ța Gării – B-dul Muncii vor circula tramvaie pe linia 100.

-Linia 27, 28/28B si 44

TUR: str. Alexandru Vlahuta - str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu - str. General Dragalina. Se anulează stația Parcul Central și se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

RETUR: traseu neschimbat pe str. General Dragalina, str. Octavian Goga, str. Alexandru Vlahuta.

Vă mulțumim pentru înțelegere.