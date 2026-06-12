Amendă drastică pentru CFR Cluj! Clubul lui Neluțu Varga, amenințat cu excluderea din cupele europene

Problemele financiare continuă pentru CFR Cluj. Ardelenii au fost sancționați din nou de către UEFA din cauza unor datorii mai vechi.

Jucătorii CFR-ului sărbătorind golul lui Camora din derby / Foto: Mădălina IVAN/monitorulcj.ro

Vești proaste pentru CFR Cluj din punct de vedere financiar! Neluțu Varga are din nou de plătit o amendă din cauza datoriilor.

UEFA i-a amendat pe vișinii cu 200.000 de euro, care se vor afla acum și într-o perioadă de probațiune de 2 ani.

Ce înseamnă asta: dacă vor mai acumula datorii în următoarele două sezoane, clujenii vor fi excluși din cupele europene. Este o nouă problemă de ordin financiar pe care trebuie să o rezolve CFR-ul, după interdicția de a transfera jucători din cauza unor litigii mai vechi cu unii jucători.

„Din cauza unor circumstanțe agravante, și anume recidivă și/sau restanțe de plăți de peste 90 de zile, următoarele patru cluburi au primit, de asemenea, o excludere cu suspendare de la participarea la următoarele competiții UEFA:

• CFR 1907 Cluj și FC Ballkani - excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de două sezoane. Ea va fi aplicată doar dacă cluburile au plăți restante în sezoanele 2026/27 și 2027/28;

• FK Budućnost Podgorica și FC Ordabasy Shymkent - excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de un sezon. Va fi aplicată numai dacă cluburile au plăți restante în sezonul 2026/27”, a anunțat UEFA.

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