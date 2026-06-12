Via Transilvanica devine oficial traseu pedestru de interes naţional

Traseul Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes naţional.

Via Transilvanica devine oficial traseu pedestru de interes naţional|în imagine: Terra Dacica - Foto: Via Transilvanica

Oficial, traseul Via Transilvanica a fost declarat traseu pedestru de interes naţional.

Via Transilvanica, cu un traseu spectaculos, străbate numeroase situri incluse în patrimoniul mondial UNESCO.

Via Transilvanica devine oficial traseu pedestru de interes naţional

Traseul Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes naţional printr-un ordin semnat de ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Cu peste 1.630 de kilometri care leagă Bucovina, Transilvania, Banatul şi Oltenia, Via Transilvanica este un proiect care aduce turiştii şi iubitorii de natură în comunităţi, susţine afacerile locale, promovează patrimoniul cultural şi natural al României şi creează oportunităţi economice în zone care au nevoie de dezvoltare.

Recunoaşterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecţie pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din România, reguli clare pentru întreţinerea traseului, siguranţă mai mare pentru turişti şi responsabilităţi concrete pentru autorităţile locale din cele 10 judeţe pe care le traversează.

„Această decizie este şi o recunoaştere a muncii extraordinare depuse de Asociaţia Tăşuleasa Social şi de toţi cei care au contribuit la construirea acestui proiect devenit simbol naţional”, a precizat ministrul Irineu Darău într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

De asemenea, autorităţile locale de pe traseu vor avea obligaţii privind întreţinerea şi protejarea acestuia, iar legislaţia prevede sancţiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii.

Via Transilvanica, drumul care unește

Traseul pentru drumeții și bicicliști trece pe lângă 12 situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și reprezintă o călătorie captivantă prin pădurile și pajiștile luxuriante ale Transilvaniei și nu numai.

Via Transilvanica - „Drumul care uneşte” - este un proiect iniţiat în anul 2018 de către Asociaţia Tăşuleasa Social şi reprezintă un traseu turistic de lungă distanţă, de peste 1.400 kilometri, ce traversează România pe diagonală, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin.

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