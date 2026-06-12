Grădiniță nouă în Apahida. Costă 12 mil. lei. Primar Cristina Belce: „Am semnat contractul de execuție”.

Comuna Apahida va avea o nouă grădiniță în valoare de peste 12 milioane de lei.

Apahida va avea o nouă grădiniță | Foto: randări, Facebook, Cristina Belce

„Am semnat contractul de execuție pentru construirea unei noi grădinițe în comuna Apahida, un proiect care va oferi copiilor un mediu educațional modern, sigur și adaptat nevoilor actuale”, a anunțat primarul Cristina Belce, astăzi, vineri, 12 iunie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Grădiniță de 12 mil. lei în Apahida. Cât durează lucrările?

Interior (randare) noua grădiniță din Apahida | Foto: Facebook, Cristina Belce

Potrivit edilului, noua grădiniță, care va fi construită pe Strada Libertății nr. 142, va avea:

6 săli de grupă , cu o capacitate de 96 de copii ;

, cu o ; suprafață desfășurată de 1.149,37 mp;

sală multifuncțională;

sistem BMS integrat pentru administrarea inteligentă a clădirii;

spații de joacă exterioare acoperite și descoperite;

spații dedicate educatorilor în fiecare grupă;

un design interior atractiv, modern, luminos și atent gândit pentru nevoile copiilor.

Așa va arăta noua grădiniță din Apahida | Foto: Facebook, Cristina Belce

Valoarea contractului pentru viitoarea grădiniță din Apahida:

10.536.129,32 lei fără TVA;

12.748.716,48 lei cu TVA.

Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni.

„Educația rămâne una dintre prioritățile administrației locale, iar această investiție reprezintă un nou angajament pentru dezvoltarea unei infrastructuri educaționale de calitate, care să răspundă așteptărilor familiilor din Apahida și să ofere celor mici cele mai bune condiții pentru a crește și a învăța”, a conchis Cristina Belce.

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