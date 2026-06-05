Nicușor Dan, reacție în urma exploziei dronei din Portul Constanța: „E al doilea incident de securitate pe litoralul românesc”

Președintele Nicușor Dan a transmis vineri că a fost informat de explozia unei drone marine în portul Constanța, incident pe care l-a catalogat drept al doilea eveniment major de securitate produs în această săptămână pe litoralul românesc.

Nicușor Dan, reacție în urma exploziei dronei din Portul Constanța: „E al doilea incident de securitate pe litoralul românesc”|Foto: Nicușor Dan - Facebook

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție, vineri, după explozia dronei navale din Portul Constanța.

Șeful statului spune, într-un mesaj publicat pe Facebook, că circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare „sunt în curs de analiză”.

Nicușor Dan, reacție în urma exploziei dronei din Portul Constanța: „E al doilea incident de securitate pe litoralul românesc”

„În drum spre Muntenegru, am fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanța. Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime.

Sursa: Nicușor Dan – Facebook

Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare”, a scris șeful statului pe Facebook, în timp ce se deplasa la Summitul UE - Balcanii de Vest.

Nicușor Dan spune că sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare. Informații suplimentare vor fi comunicate de instituțiile responsabile pe măsură ce ancheta avansează.

„Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați. Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”, a completat șeful statului.

În calitate de stat membru NATO și țară riverană Mării Negre, România va lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor, a infrastructurii critice și a intereselor naționale, a transmis președintele.

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