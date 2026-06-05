Ambasada Rusiei susține că drona explodată în Portul Constanța este ucraineană: „Orice încercări de a o asocia cu Rusia sunt lipsite de temei!”

Reprezentanța diplomatică a Federației Ruse la București afirmă că drona maritimă care s-a autodetonat în Portul Constanța este de origine ucraineană.

Ambasada Federației Ruse la București a transmis vineri că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța este un vehicul fără echipaj utilizat de Ucraina și a respins orice asociere a incidentului cu Rusia. | Foto: captutră de ecran Constanta 100 - CT100.ro

Ambasada Federației Ruse la București a transmis vineri că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța este un vehicul fără echipaj utilizat de Ucraina și a respins orice asociere a incidentului cu Rusia.

Declarația vine după incidentul produs vineri dimineață în Portul Civil Constanța, unde o dronă maritimă a explodat fără a provoca victime.

Într-un comunicat de presă, reprezentanții ambasadei au susținut că informațiile prezentate de Ministerul Apărării Naționale au fost „intenționat incomplete”.

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„Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, se arată în comunicatul transmis de Biroul de presă al Ambasadei Federației Ruse la București.

Potrivit sursei citate, drona care a explodat și alte trei drone aflate în derivă către apele teritoriale românești ar fi vehicule maritime fără echipaj utilizate de Ucraina.

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Drona s-a autodetonat în Portul Constanța

O dronă maritimă descoperită vineri dimineață în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), s-a autodetonat în jurul orei 10:30.

Conform informațiilor comunicate de autorități, explozia nu a provocat victime.

Incidentul este investigat de instituțiile competente, iar autoritățile continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care drona a ajuns în zona portului.

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