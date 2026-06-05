Ucraina recunoaște că drona explodată în Portul Constanța îi aparține

Forțele Navale ucrainene au anunțat că drona maritimă care s-a autodetonat în Portul Constanța este de origine ucraineană.

Forțele Navale ucrainene au confirmat vineri că drona maritimă care a explodat în Portul Civil Constanța aparține Ucrainei și a ajuns în apele teritoriale românești după ce a fost afectată de sistemele de război electronic ale Rusiei. | Foto: stiripesurse.ro

Forțele Navale ucrainene au confirmat vineri că drona maritimă care a explodat în Portul Civil Constanța aparține Ucrainei și a ajuns în apele teritoriale românești după ce a fost afectată de sistemele de război electronic ale Rusiei.

Potrivit Kievului, aparatul a deviat de la traiectorie după ce a fost perturbat de sistemele de război electronic rusești. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, conform Agerpres.ro.

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Drona ar fi fost bruiată de sistemele rusești

Potrivit Forțelor Navale ucrainene, drona a ieșit de sub control după ce a fost perturbată de sistemele de război electronic rusești.

În urma bruiajului, aceasta a deviat de la traiectoria stabilită și a plutit în derivă către coasta României.

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Forțele Navale ucrainene au mai transmis că autoritățile de la Kiev au contactat partea română pentru a preveni producerea unor victime.

„Ucraina a contactat partea română pentru a o avertiza și a preveni producerea de victime”, au precizat reprezentanții Forțelor Navale ucrainene.

Drona maritimă s-a autodetonat vineri în Portul Civil Constanța, fără a provoca victime. Incidentul a avut loc în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

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