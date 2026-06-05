Primul jucător de la CFR care îl urmează pe Pancu la Rapid: „A făcut vizita medicală, semnăm!”

CFR Cluj și Rapid au ajuns la un acord pentru transferul lui Mohammed Kamara, dorit de Daniel Pancu (48 de ani) în Giulești.

CFR Cluj a încheiat sezonul pe locul 3 / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Daniel Pancu nu a plecat singur de la CFR Cluj la Rapid, la finalul acestui sezon.

Tehnicianul l-a convins pe Mohammed Kamara să evolueze în Giulești începând cu stagiunea viitoare. Fotbalistul liberian s-a accidentat la începutul acestei ediții, iar de atunci a mai bifat doar 7 minute pe gazon.

Extrema stângă a efectuat deja vizita medicală și, dacă nimic imprevizibil nu va avea loc, va semna cu Rapid. Anunțul a fost făcut de acționarul minoritar al giuleștenilor, Victor Angelescu.

„Kamara a făcut vizita medicală. Trebuie să verificăm, a avut o accidentare și trebuie să vedem în ce situație este. Nu are cum să fie benefică perioada în care nu a fost indisponibil, îți pui niște semne de întrebare. Aceeași accidentare am mai avut-o la doi jucători, Rrahmani, care a revenit și după l-am vândut cu 5 milioane de euro, și Papeau.

Dacă toate lucrurile sunt ok, am primit rezultatele și vor fi interpretate de mai mulți doctori, ca să fim siguri, probabil că îl semnăm. E foarte important că prinde toate pregătirea de la început. El, în momentul de față, este apt de joc”, a declarat Victor Angelescu, potrivit Prima Sport.

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