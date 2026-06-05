Dronă maritimă explodată în Portul Constanța. Deflagrația s-a auzit în mai multe cartiere ale orașului!

O explozie puternică s-a produs vineri în Portul Constanța, după detonarea unei drone maritime.

O dronă maritimă a explodat vineri în Portul Constanța, suflul deflagrației fiind auzit inclusiv în mai multe cartiere ale municipiului. Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

O dronă maritimă a explodat vineri în Portul Constanța, suflul deflagrației fiind auzit inclusiv în mai multe cartiere ale municipiului.

Deflagrația s-a auzit în mai multe cartiere ale orașului. Primele informații indică faptul că nu există victime.

În urma incidentului, mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au fost mobilizate către calea de acces 6 a portului maritim.

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Explozia s-a produs în apropierea ARSVOM

Potrivit unor lucrători din Portul Constanța citați de Agerpres.ro, explozia s-a produs pe mare, în zona Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Conform primelor informații disponibile, nu au fost înregistrate victime.

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Intervenție a echipajelor de urgență

La scurt timp după producerea exploziei, echipaje de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ambulanțe au fost văzute deplasându-se către zona incidentului.

Autoritățile nu au comunicat deocamdată detalii suplimentare privind circumstanțele producerii exploziei sau originea dronei maritime.

Incidentul este în curs de investigare.

Foto: DepositPhotos.com

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