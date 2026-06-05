„Copiii joacă șah la mall”, o competiție gratuită pentru cei mici, duminică, la Iulius Mall (P)

Știai că a doua carte tipărită vreodată în limba engleză a fost „Jocul și teoria șahului”? Unul dintre cele mai strategice jocuri îi reunește din nou pe micii pasionați în Iulius Mall. Duminică, 7 iunie 2026, are loc o nouă ediție a evenimentului „Copiii joacă șah la mall”.

Regele, regina și pionii revin în Iulius Mall Cluj și îi provoacă pe cei mici să își dezvolte gândirea strategică și spiritul competiției. Duminică, 7 iunie 2026, de la ora 10.00, „Copiii joacă șah la mall”, în food court. Micii jucători sunt așteptați să își exerseze strategiile în competiții amicale.

Participarea este gratuită, iar mai mule detalii despre înscriere puteți afla pe site-ul Iulius Mall Cluj. Competiția este în sistem elvețian, iar partidele de șah vor fi între participanți de vârste apropiate

„Copiii joacă șah la mall” este un eveniment cu tradiție care revine an de an în Iulius Mall Cluj, aducând împreună zeci de copii pasionați de cel mai nobil joc de strategie. Șahul stimulează concentrarea, logica și creativitatea. Tabla de șah are o istorie impresionantă și o bază matematică fascinantă: cele 64 de pătrățele bicolore ascund și astăzi probleme nerezolvate, dar și trucuri incredibile din istoria jocurilor strategice.

Vino împreună cu cel mic la Iulius Mall Cluj și bucurați-vă de momente speciale!