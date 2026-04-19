Ovidiu Cimpean, reacție după cazul Petrotrans: „Statul, când nu e controlat, devine un prost administrator”

Ovidiu Cimpean a readus în atenție problema companiilor de stat și a modului în care sunt administrate, pornind de la cazul Petrotrans SA.

Ovidiu Cimpean (PNL), reacție după cazul Petrotrans | Foto: Facebook, Ovidiu Cîmpean

Reacția acestuia vine după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat, într-o postare pe rețelele de socializare, situația Petrotrans: o rețea de conducte abandonată, distrusă în mare parte și rămasă ani la rând fără utilizare, în timp ce statul continuă să plătească anual sume pentru terenurile aferente. În urma postării, Cîmpean a punctat că problema nu este una izolată, ci ține de modul în care statul gestionează companiile pe care le deține integral.



„Statul, atunci când nu e controlat și transparent, devine un prost administrator”, a transmis deputatul, subliniind că lipsa de transparență și control duce, în timp, la pierderi semnificative. Ovidiu Cimpean susține că astfel de situații nu sunt izolate, ci o normalitate în cazul companiilor de stat nelistate, pe care le descrie ca fiind „cutii negre”. În acest context, deputatul clujean a dat și câteva exemple de companii considerate funcționale, Hidroelectrica, Romgaz, Transgaz sau Nuclearelectrica, despre care afirmă că performează tocmai pentru că sunt listate la bursă și supuse regulilor pieței. Cât despre companiile deținute integral de stat, precum CFR Marfă, Complexul Energetic Oltenia sau Tarom, acesta spune că lipsa transparenței duce la pierderi constante, acoperite din bani publici.

Reducerea rolului statului în economie, soluția propusă de Cîmpean

În opinia deputatului, soluția ar fi rolului statului în economie și creșterea transparenței, inclusiv prin listarea la bursă a companiilor și introducerea unui management profesionist.

Totodată, Cîmpean a criticat mesajele politice legate de păstrarea companiilor în proprietatea statului, afirmând că, în realitate, miza ar fi controlul asupra resurselor financiare generate de acestea.



