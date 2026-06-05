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Cod galben de vreme instabilă la Cluj: Weekend cu ploi, descărcări electrice și vijelii
Meteorologii au emis o atenționare Cod galben de averse, descărcări electrice și vijelii, valabilă în cea mai mare parte a țării, inclusiv în județul Cluj, pe parcursul zilei de sâmbătă.Cod galben de vreme instabilă la Cluj: Weekend cu ploi, descărcări electrice și vijelii | Foto: monitorulcj.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare Cod galben de averse, descărcări electrice și vijelii, valabilă în cea mai mare parte a țării, pe parcursul zilei de sâmbătă.
Cod galben de vreme instabilă la Cluj: Weekend cu ploi, descărcări electrice și vijelii
Astfel, sâmbătă, 6 iunie, între orele 12:00 - 23:00, în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50 - 70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.
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În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15 - 25 litri/mp și izolat de peste 30 - 40 litri/mp.
Meteorologii avertizează că vor mai fi, local, manifestări de instabilitate atmosferică în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în estul și sud-estul țării, iar duminică mai ales în jumătatea de est a teritoriului.
De asemenea, pe parcursul zilei de vineri este în vigoare atenționarea Cod galben de de vreme instabilă, cu averse, descărcări electrice și vijelii, actualizată de ANM.
Astfel, între orele 12:00 - 23:00, în zona Munților Apuseni, în jumătatea de nord a Carpaților Orientali, precum și în sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50 - 70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15 - 25 litri/mp și izolat de peste 30 - 40 litri/mp.
După-amiaza manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse în centrul și sud-estul țării. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă vor mai fi averse local în Transilvania și zona Carpaților Orientali.
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