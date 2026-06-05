Cod galben de vreme instabilă la Cluj: Weekend cu ploi, descărcări electrice și vijelii

Meteorologii au emis o atenționare Cod galben de averse, descărcări electrice și vijelii, valabilă în cea mai mare parte a țării, inclusiv în județul Cluj, pe parcursul zilei de sâmbătă.

Cod galben de vreme instabilă la Cluj: Weekend cu ploi, descărcări electrice și vijelii | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare Cod galben de averse, descărcări electrice și vijelii, valabilă în cea mai mare parte a țării, pe parcursul zilei de sâmbătă.

Cod galben de vreme instabilă la Cluj: Weekend cu ploi, descărcări electrice și vijelii

Astfel, sâmbătă, 6 iunie, între orele 12:00 - 23:00, în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50 - 70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cod galben de vreme instabilă la Cluj, pe parcursul zilei de sâmbătă|Sursa: ANM

În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15 - 25 litri/mp și izolat de peste 30 - 40 litri/mp.

Meteorologii avertizează că vor mai fi, local, manifestări de instabilitate atmosferică în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în estul și sud-estul țării, iar duminică mai ales în jumătatea de est a teritoriului.

De asemenea, pe parcursul zilei de vineri este în vigoare atenționarea Cod galben de de vreme instabilă, cu averse, descărcări electrice și vijelii, actualizată de ANM.

Cod galben de vreme instabilă, vineri, în zona montană a Clujului|Sursa: ANM

Astfel, între orele 12:00 - 23:00, în zona Munților Apuseni, în jumătatea de nord a Carpaților Orientali, precum și în sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50 - 70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15 - 25 litri/mp și izolat de peste 30 - 40 litri/mp.

După-amiaza manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse în centrul și sud-estul țării. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă vor mai fi averse local în Transilvania și zona Carpaților Orientali.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: