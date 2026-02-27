Finanțarea campaniei lui Nicușor Dan, sub semnul întrebării. Autoritatea Electorală a sesizat Parchetul General (surse).

Autoritatea Electorală Permanenă (AEP) a sesizat Parchetul General în legătură cu finanțarea camoeniei electorale a președintelui Nicușor Dan.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, potrivit digi24.ro.

Este vorba de o sesizare cunoscută în spațiul public încă de anul trecut.

Conform sursei citate, sesizarea a fost depusă în cursul anului 2025 și a fost semnată de fostul președinte al AEP, Zsombor Vajda.

În februarie 2026, AEP a răspuns solicitărilor unor persoane care, la rândul lor, au publicat acest răspuns pe paginile lor de rețelele de socializare.

„Ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, potrivit răspunsului trimis de AEP în 2026.

Despre sesizarea de anul trecut a vorbit și președintele Nicușor Dan.

„În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, din care 58 de milioane şi jumătate împrumutaţi şi două milioane şi jumătate donaţi. Dacă AEP-ul mi-ar fi restituit toţi banii pe care i-am cheltuit, aş fi rămas cu două milioane şi jumătate şi s-ar fi pus problema ce fac cu ei. AEP mi-a restituit 60 de milioane, cu un million de lei mai puţin, aproximativ. După ce voi plăti cele 58 de milioane şi jumătate împrumuturi, vor rămâne 1 milion şi jumătate. Restul de un million, pe care nu mi l-a dat înapoi AEP-ul, o să contestăm asta, o să fie un proces şi procesul ăsta probabil că va dura, aşa cum ştiu instanţele de contencios, cam doi ani”, a spus Dan într-o conferinţă de presă.

