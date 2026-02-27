„U” Cluj a pierdut un titular înaintea meciului cu Oțelul Galați!

Universitatea Cluj ar putea bifa în această seară performanța de a se califica în play-off pentru al doilea an consecutiv.

Dino Mikanovic va fi suspendat pentru acest meci / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Pentru a reuși acest lucru cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, „studenții” au nevoie de o victorie pe teren propriu contra celor de la Oțelul Galați în meciul programat vineri seara, de la ora 20:00.

Statistica este de partea formației de pe Cluj Arena înaintea meciului direct. Oțelul Galați a învins-o pe Universitatea în deplasare o singură dată în ultimii 27 de ani, iar „șepcile roșii” vin după o serie impresionantă: șase victorii în opt meciuri disputate în toate competițiile în 2026.

„U” Cluj, fără Bergodi și Mikanovic

„Șepcile roșii” nu se vor putea baza nici la acest meci pe Cristiano Bergodi. Italianul își ispășește suspendarea primită în urma incidentelor din derby-ul Clujului și va reveni pe bancă abia la primul meci de după încheierea sezonului regulat.

Mai mult, ardelenii nu vor conta nici pe fundașul dreapta Dino Mikanovic (31 de ani). Croatul a încasat la Botoșani al patrulea cartonaș galben din acest sezon și va fi suspendat pentru această partidă.

„Mika e suspendat, cu părere de rău, nu poate să ne ajute la acest mici, dar noi avem un lot competitiv, un lot mare. Toți sunt apți, acesta e un lucru îmbucurător și toți băieții sunt pregătiți de luptă”, a spus Eugeniu Cebotaru, antrenorul secund al echipei, la conferința de presă premergătoare meciului.

