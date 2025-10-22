Cum ne descriu europenii. Locuim mult cu părinții, „cotropim” cel mai mult Europa și plătim foarte mult pentru locuințe.

România se remarcă în mai multe „clasamente” negative din Uniunea Europeană (UE).

România este țara din UE cu cei mai mulți cetățeni care locuiesc în străinătate | Foto: monitorulcj.ro

România se remarcă negativ în mai multe statistici care includ țările Uniunii Europene.

Locuințele din România s-au scumpit mai mult decât media UE

În România, prețurile locuințelor au crecut cu 55,9% în ultimii nouă ani (2015-2024), peste media UE, care este de 53,4%.

Casele și apartamentele s-a scumpit cel mai mult la vecinii din Ungaria, cu 209,5%. Lituania ocupă locul al doilea în acest clasament, cu o creștere de 135%, iar podiumul scumpirilor este completat de Portugalia, cu un plus de 124,4%.

În nouă ani, locuințele s-au scumpit mai mult în România față de media Uniunii Europene | Foto: Eurostat

Totodată, dintre țările Uniunii Europene, România are și cei mai mulți cetățeni care locuiesc în altă țară decât cea natală.

Circa 3,1 milioane de români (16,28% din populație) au ales să își caute un rost în străinătate.

România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni plecați în diaspora | Foto: Eurostat

În acest clasament, România conduce detașat. Locul al doilea este ocupat de Croația, cu 575.000 de cetățeni care locuiesc în alte țări (14.90% din populație), iar Bulgaria se află pe locul al treilea cu 753.000 de oameni care locuiesc în străinătate (11,68% dintre cetățeni).

România are mai mulți fumători decât media UE și „copii” care locuiesc mult cu părinții

De asemenea, Românii fumează și mai mult decât media UE.

În UE, procentajul de fumători este de 24%, iar în România de 34%.

Cel mai mult din Uniunea Europeană fumează bulgarii - 37%, iar după ei sunt grecii - 36%.

România nu stă prea bine nici în statisticile legate de vârsta medie la care oamenii nu mai locuiesc cu părinții.

Vârsta la care „copiii” pleacă de acasă de la părinți este una destul de ridicată comparativ cu alte țări din UE.

Aici, vârsta medie la care oamenii nu mai locuiesc cu părinții este de 27,3 ani. În schimb, francezii pleacă mai repede de la mama și la tata (23.5 ani), la fel și nemții (23.9 ani), dar și austriecii (25,3). Grecii stau cel mai mult cu părinții (30.7 ani), urmați de italieni (30.1 ani), iar mai apoi de spanioli (30 de ani).

În România și calitatea apei este mai slabă decât media UE. La noi, calitatea apei este de 84%, iar media Uniunii Europene este de 85,4%.

Cea mai bună apă din UE este în Cipru (99,2%), iar cea mai puțin calitativă este în Polonia (58,1%).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: