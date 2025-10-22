Fostul judecător clujean Cristi Danileț, după explozia de la blocul din București: „Astfel de drame sunt repetabile”

Fostul judecător clujean Cristi Danileț a vorbit despre exploziile din România și despre problemea conductelor de gaz.

Blocul de pe Calea Rahovei, în urma unei explozii | Foto: ISU București-Ilfov

„În anul 2010 am judecat cazul deflagrației de la Zalău, când un bloc a explodat din cauza scăpărilor repetate și masive de gaze - au fost morți, răniți, pierderea agoniselii de o viață a tuturor locatarilor și distrugerea în întregime a blocului de locuințe. Atunci, în timpul audierilor, unul dintre inculpați ce deținea funcție de conducere la compania de gaze mi-a spus «România stă pe o bombă», a scris Cristi Danileț pe site-ul său.

Fostul judecător precizează ca a dat o declarație despre acest caz, revoltat că după ani se întâmplă aceleași lucruri, în alte părți…

„Îmi amintesc acum de ce a spus astea: potrivit contractului de privatizare din anii 2000, companiile de distribuție gaz sunt obligate să înlocuiască anual mii de km de conducte. Pentru că nu sunt bani, nu se fac aceste înlocuiri, așa că așteaptă să fie reclamate fisurări și se remediază, punctual, doar acele porțiuni prin peticire sau înlocuire”, a mai scris Danileț.

El spune că a urmărit cazurile similare în cursul anilor și a constatat un pattern (tipar). A luat în considerare cazurile de scăpări și acumulare de gaze din auza unor defecțiuni la rețelele de alimentare, aflate în responsabilitatea companiilor de gaze:

Câteva observații prealabile: O explozie se produce când concentrația de gaz metan în aer atinge nivelul de 9,5% în încăpere și este declanșată de o scânteie. Gazul nu miroase - dacă nu e suficient mercaptan în instalație nu se sesizează prin miros scăpările de gaz, dar generează amețeală și greață. Când e sesizat prin miros, nu trebuie de aprins becul în încăpere. Dispeceratele de la companiile de gaze tratează cu neseriozitate reclamațiile, iar în unele localități nici nu există.

Cristi Danileț a enumerat mai multe cazuri de explozie, printre care și recentul caz de la blocul de pe Calea Rahovei:

2 decedați, 13 răniți, zeci de apartamente distruse, structura clădirii compromisă. Locatarii au reclamat miros de gaz cu o zi înainte; o echipă Distrigaz ar fi venit și închis alimentarea, dar problema nu a fost rezolvată, iar structura clădirii a fost atât de compromisă încât autoritățile au decis demolarea integrală a imobilului.

Cristi Danileț: „Astfel de drame sunt repetabile”

„Concluzii: Cazurile de mai sus demonstrează că exploziile generate de conductele publice de gaz, deși relativ rare, au consecințe devastatoare. Investigațiile oficiale au identificat de regulă fie defecțiuni tehnice ale rețelei (fisuri, coroziune) nerezolvate la timp, fie erori umane și neglijență în monitorizarea și întreținerea instalațiilor de distribuție a gazelor. În multe situații, locatarii semnalaseră dinainte miros de gaz – un indiciu crucial – însă intervențiile au fost tardive sau insuficiente. Autoritățile (IGSU, ISC) au subliniat necesitatea intensificării verificărilor periodice ale instalațiilor de gaz și înlocuirii rețelelor vechi, mai ales în marile orașe unde o bună parte a conductelor datează de peste 40-50 de ani. De asemenea, cazurile Zalău, Bacău, Iași au dus la schimbări legislative și la clarificarea responsabilităților: distribuitorii de gaze pot fi trași la răspundere civilă și penală dacă nu tratează prompt sesizările privind scurgerile. În paralel, aceste tragedii au impulsionat campanii de conștientizare – populația este îndemnată să anunțe imediat autoritățile la detecția mirosului de gaz și să ia măsuri imediate de ventilare și evacuare. Evenimentele din 2025 arată că, fără investiții urgente în infrastructură și fără o cultură a siguranței, astfel de drame sunt repetabile”, a conchis fostul judecător clujean.

