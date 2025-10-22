Asigurare OBLIGATORIE pentru trotinete și biciclete electrice. Legea va fi promulgată.

Asigurarea RCA va fi obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul Legii RCA prin care vor intra sub incidența asigurării obligatorii și vehicule care, potrivit legislației naționale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European și este inițiat de Guvern.

În expunerea de motive, Executivul precizează că prin acest proiect se extinde definiția vehiculului, astfel încât obligația de asigurare se va raporta la anumite criterii de natură tehnică. În consecință, vor intra sub incidența asigurării obligatorii și vehicule care, potrivit legislației naționale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării - precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare.

Alte modificări aduse prin acest proiect de lege sunt: reglementarea limitelor minime de despăgubire și stabilirea referinței acestora în lei la cursul indicat în directivă, modalitatea de control a asigurării RCA.

„Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staționează în mod obișnuit în România încheie și menține în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia. Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA persoanele fizice și juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor și activităților sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competițiilor, al antrenamentelor, al testărilor și al demonstrațiilor care se desfășoară în România într-o zonă cu acces restricționat și demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părți terțe, inclusiv spectatorilor și altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanți și vehiculelor acestora”, se arată în proiect.

Proiectul a fost adoptat în forma venită de la Guvern. Au fost eliminate toate amendamentele adoptate de Senat, iar amendamentele depuse de deputați au fost respinse.

