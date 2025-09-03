Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj), despre tăierile de personal din primării: „Discuția trebuie să pornească din ministere și instituții cu atribuții suprapuse.”

Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD) transmite că un stat modern și eficient trebuie să înceapă reforma din propria structură.

Deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpusan, transmite că în România este nevoie de măsuri clare prin care să fie reorganizată administrația centrală.

„Un stat modern și eficient trebuie să înceapă reforma din propria structură. De aceea, este nevoie de măsuri clare de reorganizare a administrației centrale. Discuția despre reducerea posturilor trebuie să pornească de la ministere, agenții și instituții cu atribuții adesea suprapuse, unde s-a acumulat în timp o structură greoaie, care nu mai servește interesului public, ci dimpotrivă, încetinește și complică procesul decizional”, a transmis Remul Lăpușan.

Conform deputatului clujean, cetățenii nu așteaptă de la politicieni proceduri fără rost, ci servicii clare și soluții rapide.

Lăpușan mai este de părere că reducerea posturilor la nivel central nu trebuie privită ca o simplă măsură contabilă, ci ca parte a unei schimbări reale: o administrație suplă, capabilă să ia decizii în timp util și să sprijine dezvoltarea societății.

Remus Lăpușan: „Oamenii își pierd încrederea în stat când sunt plimbați pentru un document”

„Trebuie spus limpede: oamenii își pierd încrederea în stat atunci când pentru un document simplu sunt trimiși de la o instituție la alta. Mediul de afaceri este descurajat atunci când avizele se blochează între birouri. Și administrația însăși devine ineficientă atunci când aceeași problemă e tratată în paralel de mai multe departamente. Reforma de la nivel central înseamnă, de fapt, redarea încrederii în instituțiile statului”, a mai punctat Remus Lăpușan.

El mai afirmă că discuția despre reforma locală trebuie tratată cu prudentă și că multe comunități funcționează deja cu resurse limitate și nu trebuie penalizate suplimentar.

„Eficiența trebuie construită pornind de la centru, unde există cele mai mari suprapuneri și unde se concentrează responsabilitatea”, a mai transmis Lăpușan

Potrivit deputatului clujan, reducerea posturilor trebuie să fie însoțită de o transformare reală, care să pună accent pe:

simplificarea și clarificarea proceselor administrative,

digitalizarea serviciilor și acces rapid pentru cetățeni,

evaluarea reală a performanței instituțiilor și a celor care le conduc.

„Doamnelor și domnilor deputați,

Reforma nu înseamnă doar să anunți reduceri de posturi. Reforma înseamnă să construiești o administrație care să fie partener pentru cetățeni și pentru mediul economic. Înseamnă să arăți responsabilitate și să ai curajul de a începe schimbarea acolo unde problemele sunt cele mai mari: în administrația centrală. Numai astfel putem vorbi, pe termen lung, de o administrație corectă, eficientă și apropiată de oameni. România are nevoie de un stat care să inspire încredere, care să răspundă nevoilor societății și care să fie un sprijin pentru dezvoltare. Reducerea posturilor la nivel central trebuie să fie începutul acestei transformări”, a conchis Remus Lăpușan.

