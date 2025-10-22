Parcul Feroviarilor și reamenajarea malurilor Someșului, în cursa pentru un prestigios premiu european

„Sunt bucuros să vă anunț că două proiecte pe care le-am coordonat în perioada în care activam la Primăria Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor și Reamenajarea Malurilor Someșului, au fost nominalizate la premiul european EU MIES Awards, cea mai importantă distincție dedicată arhitecturii contemporane din Europa”, a anunțat, miercuri, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

De altfel, anul trecut, Turnul Pompierilor Centru de Cultură Urbană Cluj, un alt proiect coordonat de parlamentarul PNL Cluj, a fost de asemenea nominalizat pentru același premiu european.

Toate aceste investiții au fost realizate în urma unor concursuri internaționale de soluții, organizate de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu OAR Concursuri. Acest proces a garantat calitatea proiectării și a adus apreciere la nivel european pentru viziunea de dezvoltare a Clujului. Inițial, proiectele au fost prezentate și dezbătute cu publicul larg și în cadrul unor evenimente CIIC - Centrul de Inovare și Imaginație Civică.

„Această recunoaștere europeană demonstrează că investițiile bazate pe calitate, competiție și viziune pot transforma orașele noastre în modele de dezvoltare durabilă și estetică”, a adăugat Ovidiu Cîmpean.

Aceste proiecte au fost premiate și la nivel național, în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania (BATRA), sau expuse în galerii de prestigiu.

