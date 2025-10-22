Fals căpitan SRI, care recruta mercenari și foști militari pentru misiuni „secrete”, prins de procurorii DIICOT

O grupare coordonată de un bărbat care se recomanda în mod fraudulos drept fost căpitan SRI a fost destructurată de procurorii DIICOT. Bărbatul recruta foști militari pentru presupuse misiuni secrete.

Polițiștii de la Crimă Organizată Alba Iulia și procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, șapte percheziții domiciliare, într-un dosar privind un bărbat care, sub pretextul că este ofițer al Serviciului Român de Informații (SRI), ar fi creat o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret.

Perchezițiile au fost în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de desfășurarea, fără autorizare, a activităților specifice culegerii de informații supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, potrivit unei informări publicate miercuri de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Potrivit datelor din anchetă, în scopul obținerii facile de beneficii materiale frauduloase, bărbatul ar fi acționat în diferite medii, recomandându-se ca angajat al SRI, într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate.

„Acesta ar fi recrutat mai multe persoane, deținătoare de armament de autoapărare și pază, inclusiv unii foști combatanți în teatrele de operații care, din diferite motive, s-ar fi retras din forțele speciale ale Ministerului Apărării Naționale, altele pasionate de arme de foc, care efectuează trageri în cadrul poligoanelor autorizate deschise circuitului civil, cărora li s-a prezentat drept căpitan SRI, ce ar avea sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret”, arată sursa citată.

Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, iar pe tot parcursul acestora ar fi fost utilizate diferite metode care le-ar fi întărit convingerea că bărbatul ar fi ofițer al structurii de informații.

Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare și verificare, persoanelor acceptate li s-ar fi înmânat legitimații cu însemne specifice SRI, cu fotografie, serie și număr.

„Pe timpul desfășurării pretinselor misiuni li s-ar fi solicitat să poarte armele personale, în cazul în care dețin permis de port armă, și li s-ar fi pus la dispoziție stații de emisie-recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerului Apărării Naționale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații, pentru comunicare folosindu-se nume de cod”, precizează IGPR.

De asemenea, pentru deplasarea în diferite locații, bărbatul ar fi închiriat mijloace de transport, de un anume tip și culoare, pe care ar fi montat dispozitive care permit circulația în regim prioritar.

„În perioada cuprinsă între finele lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a bărbatului, șase dintre persoanele recrutate ar fi participat în mai multe pretinse misiuni în județele Arad, Timiș, Constanța, Satu-Mare, Bihor, Mureș și municipiul București, care ar fi presupus urmărirea și identificarea unor persoane «suspecte», recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective. În acest context, ar fi interacționat și relaționat cu angajați ai Poliției, Poliției locale, dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai SRI, aflați în misiune”, potrivit Poliției Române.

În acest caz sunt puse în aplicare mandate de aducere, audierile urmând să se desfășoare la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia.

