Fotbal internațional. Românii sunt la putere în Ligă!

Marți seara au avut loc primele meciuri din etapa a 3-a din Liga Campionilor, iar trei români s-au făcut remarcați în urma evoluțiilor lor.

Dennis Man a marcat două goluri împotriva lui Napoli | Foto: PSV Facebook

Mai întâi, Vlad Dragomir, jucătorul lui Pafos, a obținut o remiză pe teren celor de la Kairat Almaty, 0-0. Oaspeții au evoluat cu un om mai puțin încă din minutul 4 al partidei, iar soarta părea să încline înspre kazahi.

Defensiva ciprioților a rezistat, însă, până la finalul partidei, iar Pafos a ratat cele mai mari ocazii. Românul chiar a marcat în minutul 72, însă reușita sa a fost anulat pe motiv de ofsaid. Tot Dragomir a mai scăpat o dată singur cu portarul, însă Anarbekov și-a salvat echipa.

Șapte victorii la rând pentru Chivu

Sub comanda lui Cristi Chivu, Inter a făcut spectacol în Belgia. Italienii au marcat de patru ori în poarta celor de la Royale Union și au șanse tot mai mari să încheie faza principală pe primele opt locuri.

Alături de Arsenal, nerazzurii sunt singura echipă fără gol primit după primele trei meciuri. Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu și Pio Esposito au semnat golurile care i-au adus a 7-a victorie consecutivă a formației antrenate de Cristi Chivu.

Man a fost MVP-ul serii

Totuși, one-man-show-ul serii a fost Dennis Man. Mijlocașul lui PSV a reușit să marcheze de două ori în poarta celor de la Napoli. Campioana Italiei a deschis scorul în Olanda, însă Buongiorno, Saibari, Pepi și Driouech au marcat pentru gazde în meciul care avea să se încheie 6-2.

Trimis în teren încă din primul minut, Man a marcat prima oară în minutul 54, când scorul era 2-1 pentru PSV, apoi, după eliminarea lui Lorenzo Lucca (Napoli), a reușit o super-execuție: șut la vinclu de la marginea careului cu piciorul stâng, fără speranțe pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic.

Cu reușitele de marți seara, jucătorul român a ajuns la trei goluri marcate pentru olandezi după transferul de la Parma. În schimbul său, campioana Olandei din sezonul trecut a plătit 8,5 milioane de euro, potrivit site-ului Flashscore.

Fostul jucător de la FCSB a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren, fiind notat cu 8,5 și lăsat pe teren de antrenorul Peter Bosz până la finalul partidei.

„El este un jucător bun, cu un șut grozav. Ați văzut asta din nou în acest meci. Toată lumea a jucat bine, chiar și rezervele. Așa cum am spus de multe ori înainte, nu ar trebui să-i desființați pe jucători după doar câteva săptămâni. Jucătorii noi au nevoie de timp de adaptare”, a declarat antrenorul la conferința de presă.

