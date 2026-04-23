De neratat la TIFF. Filmele anului 2001 revin în prim-plan, la 25 de ani distanță!

Festivalul Internațional de Film Transilvania propune o retrospectivă care merge dincolo de nostalgie: zece filme lansate în 2001, într-un moment în care cinemaul își asuma riscuri reale și împingea limitele expresiei artistice.

25 Years Later (După 25 de ani), unul dintre programele speciale ale ediției aniversare TIFF.25 (12-21 iunie 2026, Cluj-Napoca), propune o întoarcere în anul 2001, reunind titluri care au definit începutul de mileniu în cinema: capodopere absolute, premiate la Cannes, Berlin sau Oscar, filme-cult la care cinefilii se întorc periodic și care continuă să facă prozeliți, hituri fenomenale de box-office și debuturi esențiale care aveau să marcheze nu doar noi direcții în cinematografia contemporană, ci și lansarea carierei unor cineaști remarcabili.

„TIFF.25 nu e doar despre nostalgie, cum se întâmplă la ceas aniversar, ci și despre un pariu cu timpul. E momentul ideal pentru a readuce în fața publicului de la TIFF zece piese-grele care-și sărbătoresc azi propriul jubileu de argint – multe dintre ele având proiecții antologice, cu șoc inclus (cum e cazul Pianistei), la prima ediție de festival. Zece opere de top lansate în 2001, într-o perioadă în care cinema-ul avea mai mult tupeu și mai puține filtre. Zece titluri magnetice, temerare, criptice, inovatoare, cinice și visceral de provocatoare – pe care puțini ar mai avea, poate, curajul să le filmeze în zilele noastre și care rămân la fel de proaspete în radicalismul și originalitatea lor chiar și la un sfert de veac de la premieră”, a declarat Mihai Chirilov, director artistic TIFF.

Printre cele mai importante titluri ale programului se numără Calea misterelor (Mulholland Drive, r. David Lynch, 2001, SUA), capodopera hipnotică și sofisticată pentru care Lynch a câștigat Premiul de regie la Cannes; Călătoria lui Chihiro (Sen to Chihiro no kamikakushi / Spirited Away, r. Hayao Miyazaki, 2001, Japonia), animația legendară premiată cu Ursul de Aur la Berlin și Oscarul pentru Cel mai bun film de animație; și devastatorul film TV al lui Mike Nichols, Voință (Wit, 2001, SUA), premiat cu Emmy, selecționat în competiția Berlinalei și aclamat pentru rolul extraordinar al actriței britanice Emma Thompson (Premiul de interpretare la Festivalul de la Valladolid).

Lor li se alătură unul dintre cele mai iubite filme europene ale ultimelor decenii, Amélie (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, r. Jean-Pierre Jeunet, 2001, Franța) – Premiul Cesar și Premiul Academiei Europene pentru Cel mai bun film și regizor, și un uriaș hit de box-office global.

Programul include și filme care au devenit rapid repere cult ale generației lor, precum Donnie Darko (r. Richard Kelly, 2001, SUA), thrillerul metafizic și încifrat despre un adolescent bântuit de viziuni apocaliptice, sau debutul în ficțiune al lui Terry Zwigoff, responsabil de lansarea definitivă a carierei actriței Scarlett Johansson, O lume de fantome (Ghost World, 2001, SUA), portret ironic și cinic al adolescenței americane inspirat din banda desenată cult a lui Daniel Clowes. Într-o zonă complet diferită, musicalul underground Hedwig and the Angry Inch (r. John Cameron Mitchell, 2001, SUA) a devenit un simbol al culturii alternative.

Cinemaul european este reprezentat de filme premiate și controversate precum debutul detonant al lui Danis Tanović Pământul nimănui (No Man’s Land, 2001, Bosnia și Herțegovina), satira amară despre războiul din Bosnia recompensată cu un Premiu de scenariu la Cannes și cu Oscarul pentru Cel mai bun film străin, și Pianista (La pianiste / The Piano Teacher, r. Michael Haneke, 2001, Austria/Franța), titlu-șoc prin excelență și totodată studiu psihologic limită despre dependență toxică pentru care Isabelle Huppert și Benoît Magimel au fost premiați la Cannes.

Programul marchează și un moment de răscruce pentru cinematografia românească: Marfa și banii (r. Cristi Puiu, 2001, România), filmul care a anunțat apariția Noului Cinema Românesc și care a avut premiera la Cannes, în Quinzaine des Réalisateurs.

Cu această retrospectivă, TIFF invită publicul să (re)descopere pe marele ecran filme care au definit un moment crucial în istoria recentă a cinemaului – și care, la 25 de ani distanță, continuă să inspire, să provoace și să surprindă.

