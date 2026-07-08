Aviz favorabil pentru transformarea unei foste zone industriale din Iris. Se pregătește o clădire cu comerț, servicii și birouri!

Un nou proiect de regenerare urbană pe strada Iris nr. 7 a primit aviz favorabil din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Un nou proiect de regenerare urbană pe strada Iris nr. 7 a primit aviz favorabil din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Cluj-Napoca. | Foto: primariaclujnapoca.ro

Un proiect de regenerare urbană propus pe strada Iris nr. 7 din Cluj-Napoca a primit undă verde din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

Investitorul propune desființarea unor construcții industriale existente și dezvoltarea unei clădiri cu funcțiuni mixte dedicate exclusiv activităților economice.

Proiectul vizează transformarea unui teren de peste 1.100 de metri pătrați într-o zonă destinată comerțului, serviciilor și birourilor, fără locuințe, fiind prevăzute și lucrări pentru modernizarea străzii Iris și a drumului de acces din zonă.

Clădire nouă cu șase etaje, comerț și birouri

Beneficiarul investiției este SC AutomaticNord SRL, iar documentația de urbanism a fost elaborată de SC Conproex Design Studio SRL.

Potrivit documentației, terenul de pe strada Iris nr. 7 este ocupat în prezent de construcții cu caracter industrial, care urmează să fie desființate pentru a face loc unei dezvoltări cu funcțiuni mixte.

Noua clădire va avea un regim maxim de înălțime de 3 subsoluri, parter și șase etaje (3S+P+6E), cu o înălțime de până la 28 de metri.

La parter sunt propuse spații comerciale, primele două etaje vor găzdui servicii, iar etajele trei-șase vor fi destinate birourilor. Documentația exclude în mod expres funcțiunea de locuire.

Peste 30 de locuri de parcare și spații verzi

Investiția prevede realizarea unei suprafețe construite desfășurate de aproape 4.800 de metri pătrați, dintre care aproximativ 1.690 mp vor reprezenta parcarea subterană și adăpostul de protecție civilă.

Vor fi amenajate 31 de locuri de parcare, dintre care 30 în subteran și unul destinat aprovizionării, precum și locuri pentru biciclete aferente fiecărei funcțiuni.

De asemenea, proiectul prevede amenajarea unor spații verzi pe sol natural pe minimum 15% din suprafața terenului, plantarea a patru arbori și realizarea unei stații Cluj Bike.

Teren pentru lărgirea străzii Iris

Înainte de recepția investiției, dezvoltatorul va ceda municipalității aproximativ 150 de metri pătrați de teren pentru modernizarea profilului străzii Iris și a drumului de servitute din vecinătate.

Potrivit documentației, zona beneficiază deja de toate utilitățile necesare, iar noul proiect urmărește restructurarea unei foste platforme cu caracter industrial într-un teritoriu urban cu funcțiuni economice compatibile cu dezvoltarea cartierului Iris.

În ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, documentația a primit aviz favorabil, urmând să parcurgă etapele necesare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal.

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