Înalta Curte reia procesul cu Guvernul pentru plata restanțelor salariale ale magistraților. Miza depășește 4,8 miliarde de lei!

Înalta Curte de Casație și Justiție reia joi procesul împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor privind plata drepturilor salariale restante ale magistraților, după ce a obținut câștig de cauză în primă instanță.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) reia joi, în faza de recurs, procesul intentat Guvernului și Ministerului Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați. | Foto: magnific.com

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) reia joi, în faza de recurs, procesul intentat Guvernului și Ministerului Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați.

Litigiul vizează plata unor majorări salariale stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești, iar valoarea sumelor solicitate se ridică la aproximativ 4,8 miliarde de lei, conform Agerpres.ro.

Proces reluat la instanța supremă

Înalta Curte de Casație și Justiție reia joi, în faza de recurs, procesul intentat Guvernului și Ministerului Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați.

Dosarul ajunge din nou pe rol după ce, pe 5 mai, Curtea de Apel București a admis acțiunea formulată de ÎCCJ și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să asigure plata sumelor restante, inclusiv prin rectificare bugetară.

Cererea de chemare în judecată este semnată de președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, iar procesul pe fond a fost soluționat încă de la primul termen.

Totodată, Curtea de Apel București a stabilit că autoritățile trebuie să pună în executare hotărârea în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a acesteia. În caz de întârziere, instanța a prevăzut penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, precum și o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi în care obligația nu este respectată.

Guvernul contestă decizia

Pe 2 iulie, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Executivul a sesizat Curtea Constituțională în vederea soluționării unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte.

Potrivit acestuia, Guvernul consideră că instanța și-a depășit competențele, substituindu-se puterii executive și legislative în ceea ce privește elaborarea bugetului și alocarea fondurilor publice.

„Instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice”, declara Ilie Bolojan la momentul respectiv.

Premierul interimar a precizat că valoarea sumelor solicitate de Înalta Curte se ridică la aproximativ 4,8 miliarde de lei.

Cum au apărut restanțele salariale

Restanțele sunt rezultatul unei decizii adoptate în 2023 de Înalta Curte și Parchetul General, prin care salariile judecătorilor și procurorilor au fost majorate cu 25%, pentru alinierea la hotărâri judecătorești anterioare. Majorările au fost aplicate retroactiv, începând cu anul 2018.

În proiectul bugetului de stat pentru 2026, Ministerul Finanțelor a prevăzut aproape 5 miliarde de lei pentru Înalta Curte, fonduri destinate în principal achitării acestor drepturi salariale restante.

Ulterior, Guvernul a decis amânarea unei părți din plăți și redirecționarea fondurilor către pachetul de ajutoare sociale în valoare de 1,1 miliarde de lei.

În acțiunea depusă în instanță, Înalta Curte susține că neplata sumelor restante afectează dreptul de proprietate al magistraților care dețin titluri executorii neexecutate și acuză Guvernul că încalcă principiul separației puterilor în stat.

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