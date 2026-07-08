Proiect imobiliar cu blocuri de până la șase etaje, pregătit în zona Pieței Cipariu. Ce au cerut urbaniștii înainte de avizare?

Un nou PUZ propune restructurarea unei zone din apropierea Pieței Cipariu, pe străzile Lutoasă și Andrei Mureșanu, unde investitorul vrea să dezvolte o zonă mixtă cu locuințe, comerț și servicii.

Un nou PUZ propune restructurarea unei zone din apropierea Pieței Cipariu, pe străzile Lutoasă și Andrei Mureșanu. | Foto: primariaclujnapoca.ro

O zonă din apropierea Pieței Cipariu ar putea trece printr-un amplu proces de restructurare urbană, după ce un nou Plan Urbanistic Zonal propune dezvoltarea unui ansamblu cu funcțiuni mixte, care va include locuințe, spații comerciale și servicii, pe străzile Lutoasă și Andrei Mureșanu.

Documentația a ajuns din nou în fața Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, care a cerut modificări înainte de emiterea avizului de oportunitate.

Zonă mixtă cu locuințe, comerț și servicii în zona Pieței Cipariu

Proiectul este inițiat de BELSERA TRADE INVEST SRL și asociații, iar documentația este elaborată de Atelier Schmidt SRL.

PUZ-ul vizează terenuri situate pe strada Lutoasă nr. 1 și strada Andrei Mureșanu nr. 4, într-o zonă aflată între Piața Cipariu, Calea Turzii, strada Andrei Mureșanu și strada Ion Vidu.

În total, documentația studiază o suprafață de aproximativ 10.695 de metri pătrați, urmând ca reglementarea să fie făcută etapizat. În prima etapă este vizată o suprafață de 3.375 mp, iar într-o etapă ulterioară încă 4.178 mp.

Potrivit memoriului tehnic, scopul este transformarea terenului într-o zonă mixtă centrală, cu locuințe, spații comerciale și servicii, în concordanță cu certificatul de urbanism emis pentru investiție.

Blocuri de până la șase niveluri

Pentru zona principală, proiectanții propun instituirea subzonei Mc – Funcțiuni mixte – zonă centrală, cu următorii indicatori urbanistici:

POT maxim de 70%;

CUT maxim de 2,9 (3,2 pentru parcelele de colț);

înălțime maximă de 22 de metri (25 de metri pentru parcelele de colț);

regim maxim de înălțime (1-3S)+P+5E+1R.

Pentru parcelele mici, sub 200 mp, este propusă o subzonă Mc1, unde regimul maxim de înălțime este Subsol + Demisol + Parter + 2 Etaje.

Proiectant: „Nu se modifică nimic față de avizul anterior”

În ședința Comisiei de Urbanism, arhitectul Sorin Scripcariu a explicat că documentația nu aduce modificări față de avizul de oportunitate emis anterior, fiind necesară doar actualizarea acestuia deoarece între timp au fost obținute avizele de circulație.

„Nu se duce nicio modificare, absolut nicio modificare, față de avizul de oportunitate anterior. (...) În urma avizului de trafic au rezultat 58 de locuri de parcare. (...) Avem imobile cu funcțiuni mixte, locuințe și comerț și servicii”, a declarat proiectantul.

Acesta a precizat că strada Lutoasă va fi reglementată la un profil de 6,35 metri, cu un trotuar mai generos pe latura nordică, iar proiectul respectă linia de realiniere prevăzută în documentațiile urbanistice pentru continuarea bulevardului Nicolae Titulescu.

Proprietarii din zonă au contestat etapa a doua a proiectului

În timpul dezbaterilor, unul dintre proprietarii din vecinătate și-a exprimat îngrijorarea că, potrivit planșelor prezentate, într-o etapă ulterioară ar putea fi afectată proprietatea sa.

„Nu putem să fim de acord ca o inițiativă privată să propună ca pe spațiul meu să devină spațiu public. Imobilul nostru este construit legal și nu putem accepta ca practic să fie demolat”, a spus acesta.

Membrii Comisiei au precizat însă că, în etapa analizată, nu se reglementează terenurile respective și nu există niciun proiect de expropriere.

Comisia a cerut eliminarea etapei a doua și reducerea indicatorilor urbanistici

La finalul dezbaterilor, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a considerat oportună continuarea documentației, însă cu mai multe condiții.

Astfel, membrii comisiei au solicitat:

eliminarea completă a etapei a doua din documentația supusă avizării;

din documentația supusă avizării; reducerea POT-ului maxim de la 70% la 50% ;

; reducerea CUT-ului maxim la 2,6 pentru parcelele analizate;

pentru parcelele analizate; eliminarea etajului tehnic din propunere;

clarificarea planșelor astfel încât acestea să coincidă cu documentația publicată pe site-ul Primăriei.

În aceste condiții, Comisia și-a exprimat acordul pentru emiterea avizului de oportunitate doar pentru prima etapă a proiectului, urmând ca documentația revizuită să revină ulterior pentru analiza detaliată.

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