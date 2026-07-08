Cel mai bun oraș din lume în care să locuiești în 2026. Cine ocupă primul loc și unde se află marile metropole?

Capitala Danemarcei își păstrează poziția de lider în clasamentul celor mai locuibile orașe din lume.

Capitala Danemarcei își păstrează poziția de lider în clasamentul celor mai locuibile orașe din lume. | Imagine generată cu ajutorul AI

Capitala Danemarcei își păstrează poziția de lider în clasamentul celor mai locuibile orașe din lume, realizat de Economist Intelligence Unit (EIU), după ce a obținut punctaj maxim la mai multe categorii esențiale.

Clasamentul pentru 2026 analizează 173 de orașe din întreaga lume în funcție de stabilitate, educație, sănătate, infrastructură și cultură, iar Europa și Asia domină primele poziții, conform CNN Travel.

Copenhaga, din nou pe primul loc

Copenhaga a fost desemnată cel mai locuibil oraș din lume în 2026, pentru al doilea an consecutiv, potrivit clasamentului anual realizat de Economist Intelligence Unit (EIU), organizație afiliată publicației The Economist.

Capitala Danemarcei a devansat din nou Viena, oraș care dominase clasamentul timp de trei ani consecutivi înainte de a fi depășit în 2025.

EIU a analizat 173 de orașe din întreaga lume, evaluând criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, infrastructura, educația și cultura. Copenhaga a obținut punctaj maxim la stabilitate, infrastructură și educație, fiind apreciată și pentru calitatea ridicată a serviciilor publice.

Australia și Elveția, în topul celor mai bune orașe

Pe locul al doilea s-a clasat Viena, urmată de Melbourne, care a urcat o poziție față de anul trecut.

Sydney a avansat până pe locul patru, în timp ce Zurich a coborât pe poziția a cincea. Geneva ocupă locul șase, Osaka s-a menținut pe locul șapte, Adelaide este pe opt, Vancouver pe nouă, iar Tokyo închide top 10.

Clasamentul celor mai locuibile orașe din lume în 2026

Copenhaga (Danemarca) Viena (Austria) Melbourne (Australia) Sydney (Australia) Zurich (Elveția) Geneva (Elveția) Osaka (Japonia) Adelaide (Australia) Vancouver (Canada) Tokyo (Japonia)

New York a urcat în clasament

Printre cele mai importante schimbări se numără ascensiunea orașului New York, care a urcat trei poziții și ocupă locul 66, pe fondul scăderii criminalității și al reducerii riscului perceput de atacuri teroriste.

Totuși, Honolulu rămâne cel mai bine clasat oraș din Statele Unite, chiar dacă a coborât două locuri și se află pe poziția 25.

Asia câștigă teren datorită investițiilor în sănătate

Raportul arată că scorul mediu al orașelor asiatice a crescut în acest an, în principal datorită îmbunătățirii sistemelor de sănătate, în special în China, unde investițiile și noile programe de asigurări medicale au dus la creșterea punctajelor pentru mai multe orașe.

În schimb, conflictele din Orientul Mijlociu au afectat clasamentul orașelor din regiune. Muscat și Kuweit City au înregistrat cele mai mari scăderi din cauza deteriorării indicatorilor privind stabilitatea.

La coada clasamentului rămâne Damasc, în Siria, în timp ce Teheran și Kiev au coborât și ele în ierarhie, pe fondul conflictelor armate și al problemelor de securitate.

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