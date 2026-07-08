Aviz favorabil pentru un nou ansamblu de locuințe pe strada Câmpului. Proiectul prevede case, drum nou și spații verzi publice!

Un nou proiect rezidențial este pregătit pe strada Câmpului din Cluj-Napoca, în zona Coloniei Făget.

Un nou ansamblu rezidențial este propus pe strada Câmpului din Cluj-Napoca, în zona Coloniei Făget. | Foto: primariaclujnapoca.ro

Un nou ansamblu rezidențial este propus pe strada Câmpului din Cluj-Napoca, în zona Coloniei Făget.

Planul Urbanistic Zonal propune construirea de locuințe cu regim redus de înălțime, amenajarea unui drum de acces și cedarea către municipiu a unor suprafețe pentru spații verzi și infrastructură rutieră.

Proiectul a fost analizat în Comisia de Urbanism, unde a primit aviz favorabil cu condiții. Urbaniștii au cerut completarea documentației, clarificarea calculului spațiilor verzi, depunerea unei expertize geotehnice și corelarea planșelor cu zona de studiu stabilită prin avizul de oportunitate.

Locuințe cu regim redus de înălțime, pe un teren de peste 5.500 mp

Documentația vizează elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenuri situate pe strada Câmpului, F.N., în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. Suprafața totală reglementată este de 5.591 mp, iar terenurile sunt identificate prin mai multe numere de carte funciară.

Inițiatorul proiectului este Invest Trading S.R.L., iar documentația a fost realizată de S.C. Arhi Box Design S.R.L. din Cluj-Napoca.

Prin proiect se dorește aplicarea unei proceduri de parcelare, conform Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca, în vederea construirii unor locuințe cu regim redus de înălțime, compatibile cu caracterul zonei.

Zona este încadrată în prezent în UTR ULiu și UTR Ve, iar prin PUZ se propune transformarea în UTR Liu*, zonă destinată locuințelor cu regim redus de înălțime, precum și amenajarea unor zone verzi de tip S_Va și Ve.

Zona este amplasată pe valea Pârâului Popii / Crăcăul Alb, iar în documentație se precizează că limita sudică și estică a terenului este determinată de un afluent al pârâului. | Foto: primariaclujnapoca.ro

Drum nou de acces și 20 de locuri de parcare

Potrivit documentației, parcelele sunt deservite în prezent de un drum comun, cu o suprafață de 424 mp. Prin PUZ se propune extinderea acestuia până la 1.044 mp, prin cedarea proporțională a unor suprafețe din parcelele incluse în proiect.

Drumul va deveni stradă de categoria a IV-a, cu caracter rezidențial, tip fundătură, prevăzută cu loc de întoarcere la capăt. Sunt propuse două profile stradale, de 8,80 m și 9,60 m, iar viteza recomandată în zonă va fi de 20 km/h.

Pentru fiecare parcelă construită sunt prevăzute câte două locuri de parcare, rezultând un total de 20 de locuri de parcare în interiorul parcelelor.

Spații verzi publice și zonă de protecție pentru Pârâul Popii / Crăcăul Alb

Un punct important al proiectului îl reprezintă spațiile verzi. Din suprafața totală reglementată, documentația propune ca 559 mp să fie destinați spațiilor verzi cu acces nelimitat. Dintre aceștia, 115 mp sunt încadrați în UTR Ve, zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic, iar 444 mp sunt propuși ca zonă verde publică de tip S_Va.

În total, proiectul prevede trecerea în domeniul public al municipiului a unei suprafețe de 1.603 mp. Din această suprafață, 1.044 mp sunt destinați drumului de acces, iar 559 mp vor fi dedicați spațiilor verzi.

Zona este amplasată pe valea Pârâului Popii / Crăcăul Alb, iar în documentație se precizează că limita sudică și estică a terenului este determinată de un afluent al pârâului.

Un punct important al proiectului îl reprezintă spațiile verzi. | Foto: primariaclujnapoca.ro

Discuții în ședință: spațiile verzi și zona Ve, principalele teme

În ședința Comisiei de Urbanism, cea mai amplă discuție a vizat modul în care este calculată zona verde și dacă suprafața încadrată în UTR Ve poate fi luată în calcul pentru procentul de spații verzi impus prin procedura de urbanizare.

Proiectantul a susținut că suprafața verde va fi cedată gratuit municipalității, indiferent dacă este încadrată ca Ve sau S_Va. În cadrul discuțiilor, au existat însă opinii diferite privind statutul juridic și urbanistic al acestor suprafețe, mai ales în contextul faptului că zona Ve este legată de culoarul de protecție al apei.

Unii membri ai comisiei au arătat că zona Ve are caracter de culoar de protecție și nu ar trebui confundată cu spațiile verzi nou-create pentru comunitate. Alții au susținut că amplasarea zonei verzi lângă culoarul natural este în spiritul PUG-ului, pentru că poate contribui la extinderea și conectarea spațiilor verzi.

În ședință s-a discutat și despre posibilitatea ca zona verde dinspre torent să permită, pe viitor, o trecere pietonală către zona de la sud, deja reglementată.

Zona are risc de alunecări de teren

O altă condiție importantă cerută în comisie se referă la partea geotehnică. Documentația arată că zona este evidențiată în PUG ca având risc de alunecări de teren, deși riscul de inundații este considerat scăzut.

Din acest motiv, membrii comisiei au cerut depunerea unei expertize geotehnice. În documentație se arată că pot fi realizate construcții din clasa III de importanță, cu regimul de înălțime propus, în condiții de stabilitate și siguranță în exploatare, însă comisia a solicitat completări pentru clarificarea acestui aspect.

Ce condiții au pus urbaniștii

La finalul discuțiilor, proiectul a primit aviz favorabil cu condiții. Printre solicitările formulate se numără refacerea și prezentarea calculului spațiilor verzi, depunerea expertizei geotehnice, justificarea mai clară a subzonelor propuse, corelarea documentației cu alte PUZ-uri din zonă și refacerea limitei zonei de studiu conform avizului de oportunitate.

De asemenea, s-a cerut corelarea planșelor cu partea scrisă a documentației, inclusiv în ceea ce privește suprafețele minime ale parcelelor rezultate.

„Aviz favorabil cu condiții”, a fost concluzia comisiei, cu mențiunea că documentația trebuie completată înainte de a merge mai departe în procedura urbanistică.

Regim de construire și indicatori urbanistici

Pentru zona de locuințe, proiectul propune un POT maxim de 35% și un CUT maxim de 0,9. Regimul maxim de înălțime va fi de tip (S)+P+1E+M/R sau D+P+M/R.

Înălțimea maximă admisă la cornișă este de 8 metri, iar înălțimea maximă admisă la coamă este de 12 metri. Locuințele vor putea fi individuale sau semicolective, cu maximum două unități locative.

Pe fiecare parcelă, spațiile verzi organizate pe sol natural vor trebui să ocupe minimum 40% din suprafața totală și să cuprindă exclusiv vegetație joasă, medie și înaltă.

Investiția va fi realizată din fonduri private

Potrivit documentației, realizarea obiectivelor propuse în interiorul zonei reglementate se va face exclusiv din investiții private. După aprobarea PUZ-ului, urmează operațiunile cadastrale aferente, inclusiv dezmembrarea suprafețelor care vor fi cedate pentru drum și spații verzi, apoi obținerea autorizațiilor de construire.

Proiectul este prezentat ca o intervenție de completare a unei zone parțial urbanizate, aflate în prezent într-o imagine fragmentată, cu terenuri libere și locuințe existente în vecinătate. Potrivit documentației, dezvoltarea ar urma să contribuie la valorificarea unor terenuri neutilizate și la amenajarea unei zone rezidențiale cu arhitectură modernă, compatibilă cu peisajul zonei.

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