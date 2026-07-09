Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, A MURIT la doar 44 de ani!

Gabi Mureșan, fost jucător la CFR Cluj și actualul primar al comunei Apold din județul Mureș, a murit la doar 44 de ani.

Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani / Foto: arhivă monitorulcj.ro

Gabi Mureșan, fost jucător la CFR Cluj și actualul primar al comunei Apold din județul Mureș, a murit la doar 44 de ani!

Anunțul decesului său a fost făcut de către primăria Apold printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Dragi oameni ai comunității, astăzi trăim cu toții o mare durere. Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre.

În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă.

Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”, a transmis Primăria Apold.

Gabi Mureșan a murit înecat!

Din primele informații, se pare că fostul jucător de la CFR Cluj s-a înecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

„În cursul serii de miercuri, pompierii militari ai Detașamentului Sighișoara au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD, iar ulterior a fost solicitat și sprijinul unui echipaj Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din apă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, aceasta a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș cu o ambulanță SMURD.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, persoana a pierdut lupta pentru viață”, a transmis ISU Mureș.

Simbol pentru CFR Cluj!

Născut la Sighișoara, Gabi Mureșan a început fotbalul la Gaz Metan Mediaș. A mai trecut pe la Gloria Bistrița până să ajungă la CFR Cluj, clubul unde a cunoscut cel mai mare succes al carierei sale.

În Gruia, fostul mijlocaș a câștigat trei titluri de campion (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011). Pe lângă trofeele interne cu CFR, Mureșan a disputat 13 meciuri în grupele Ligii Campionilor și 9 prezențe în tricoul Echipei Naționale.

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