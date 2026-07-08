Un „chirurg” a bătut fără milă un jandarm și l-a amenințat cu moartea la BNR Cluj. A fost arestat la domiciliu.

Un jandarm aflat în timpul serviciului de pază la BNR Cluj a fost bătut fără milă de un om care i-a spus că este „chirurg șef” și l-a amenințat cu moartea.

Un barbat a bătut fără milă un jandarm la BNR Cluj | Foto: Google Maps

Un pretins „chirurg șef” a primit arest la domiciliu după ce în 27 iunie 2026 a bătut grav un jandarm aflat în timpul serviciului de pază la Sucursala Regională de la Cluj a Bancii Naționale a României (BNR).

Totul s-a întâmplat seara, în jurul orei 23.30. Atunci, „chirurgul influent” l-a lovit de mai multe ori pe jandarm.

L-a bătut cu ochelarii

„(Inculpatul - n. red.) i-a aplicat (jandarmului - n. red.) un număr de patru lovituri la nivelul feţei şi a corpului -şi anume: o lovitură cu palma la nivelul feţei, cu ocazia căreia i-a smuls ochelarii de vedere; două lovituri cu mâna dreapta la nivelul feţei, având ochelarii de vedere ai persoanei vătămate în mâna cu care o lovea; respectiv, a patra lovitură cu mâna în direcţia feţei persoanei vătămate, lovitură care, ferindu-se, i-a atins însă zona braţului, cauzându-i persoanei vătămate suferinţe fizice”, se arată în comunicatul de presă remis miercuri, 8 iulie 2026 de Parchetul de pe Lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Amenințări cu moartea

Potrivit sursei citate, totodată, agresorul l-a și amenințat cu moartea pe jandarm în acea seară. I-a spus și că își va pierde locul de muncă.

De asemenea, bătăușul i-a spus în mod repetat victimei că este „conferenţiar universitar, chirurg, şeful secţiei de chirurgie” pentru a-l intimida și a-l opri din „aplicarea măsurilor legale care se impuneau”.

În urma acestui eveniment, Parchetul de pe Lângă Judecătoria Cluj-Napoca a transmis că a fost dispus măsura arestului la domiciliu pentru agresor.

Procurorii au cerut arestare preventivă, însă propunerea a fost respinsă de judecător.

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