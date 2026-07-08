Președintele Nicușor Dan explică ce s-a întâmplat la cina de la Cluj: „Au fost discuții despre oportunități de afaceri”

Președintele României, Nicușor Dan, a spus ce s-a întâmplat la cina la care a participat în 24 iunie 2026, în cadrul vizitei sale la Cluj-Napoca.

Președintele României, Nicușor Dan, a fost la Cluj-Napoca, miercuri, 24 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Președintele României, Nicușor Dan, a fost la Cluj-Napoca, miercuri, 24 iunie 2026, unde a participat la o cină cu organizatorii unui eveniment de tehnologie, iar astăzi, 8 iulie 2026, șeful statului a explicat ce s-a întâmplat la Cluj.

Nicușor Dan, explicații după cina de la Cluj

„Nu m-am dus să mă întâlnesc cu Sacha Dragic (fondator Superbet - n. red.) Techsylvania se numește conferința, care e un eveniment care aduce investitori din zona de tehnologie întreaga lume”, a declarat Nicușor Dan, miercuri, 8 iulie 2026, în cadrul unei conferințe de presă la finalul Summitului NATO de la Ankara.

În urma vizitei de la Cluj a lui Nicușor Dan, în spațiul public a apărut informația conform căreia șeful statului s-a întâlnit cu investitorul Sacha Dragic, fondatorul Superbet, operator de pe piața de jocuri de noroc.

Șeful statului a mai spus că dacă nu era „criza politică”, ar fi participat la mai multe evenimente desfășurate în cadrul conferințe de tehnologie de la Cluj-Napoca.

„Dacă nu am fi fost într-un context de criză politică, probabil că m-aș fi dus la mai multe evenimente din cadrul acestui forum de afaceri. La cina pe care o cunoașteți au fost prezenți 10-12 oameni, din cei cei 3.000 care au participat la eveniment, care au avut curiozitatea să discute cu președintele României despre oportunități de afaceri în România și despre cum vede președintele viitorul economic al acestei țări”, a comentat Nicușor Dan.

Președintele României a mai adăugat că își dorește să aibă cât mai multe întâlniri de genul cu oameni relevanți.

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