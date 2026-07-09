Clujenii încep ziua de joi cu vreme instabilă. Meteorologii anunță ploi ușoare în prima parte a zilei, iar temperatura maximă nu va depăși 22 de grade Celsius.

Clujenii au parte joi de o zi cu vreme instabilă.

Meteorologii anunță ploi ușoare, cer predominant înnorat și temperaturi mai scăzute față de zilele caniculare din ultima perioadă. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Meteorologii anunță ploi ușoare, cer predominant înnorat și temperaturi mai scăzute față de zilele caniculare din ultima perioadă.

Maxima zilei va ajunge la 22 de grade Celsius, iar probabilitatea de precipitații rămâne ridicată în prima parte a zilei.

Ploi ușoare și cer acoperit de nori în Cluj-Napoca

Joi, vremea va fi instabilă în Cluj-Napoca, cu ploi ușoare și un cer predominant înnorat. Temperaturile vor fi mai scăzute comparativ cu cele înregistrate în ultimele zile, maxima urmând să atingă 22 de grade Celsius, iar minima din timpul nopții va coborî până la 11 grade.

În această dimineață, probabilitatea de precipitații este de aproximativ 35%, umiditatea aerului se situează la 55%, iar vântul suflă slab, cu o viteză de aproximativ 8 km/h.

Vremea se îmbunătățește în următoarele zile

Potrivit prognozei, începând de vineri, vremea va intra într-un proces de încălzire. Sunt așteptate perioade cu soare și temperaturi maxime de 22 de grade vineri, 24 de grade sâmbătă și 23 de grade duminică.

La începutul săptămânii viitoare, valorile termice vor continua să crească, urmând să atingă 27-28 de grade Celsius, însă spre mijlocul săptămânii sunt posibile din nou ploi slabe. Astfel, după ziua ploioasă de joi, clujenii se vor bucura de un weekend cu vreme în general frumoasă și temperaturi plăcute.

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