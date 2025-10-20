Circulație rutieră închisă pe Transfăgărășan și Transalpina

Circulația rutieră a fost închisă pe Transfăgărășan și Transalpina începând de luni, 20 octombrie.

Circulația rutieră pe Transfăgărășan și Transalpina a fost închisă|Foto: Companie Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - Facebook

Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis, oficial, de luni. Astfel circulația rutieră pe DN7 C (Transfăgărășan), dar și pe DN 67 C (Transalpina) a fost închisă oficial din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Luni, 20 octombrie 2025, circulația rutieră s-a închis pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200).

„Măsura închiderii circulației pe aceste sectoare montane a fost luată în baza proceselor verbale emise de Comisiile de Revizie Specială, formate din reprezentanți ai CNAIR Central, DRDP București, DRDP Brașov, DRDP Cluj și DRDP Craiova, în conformitate cu reglementărișe tehnice din «Normativul privind circulația rutieră pe drumurile montane - Drumul Național DN 7C „Transfăgărășan” și Drumul Național DN 67 C „Transalpina”, indicativ AND 615-2020, aprobată prin Decizia Directorului General al CNAIR SA nr.1287/02.10.2020 și prin Ordinul comun al ministrului Transporturilor și Infrastructurii și al ministrului Afacerilor Interne nr.106/01.02.2021 și nr.28/17.02.2021», se arată în informarea publicată de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe pagina de Facebook.

Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanșe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceață și polei.

„De asemenea, la altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată și poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment”, informează CNAIR.

Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător.

