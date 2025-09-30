Atenție, șoferi! Transfăgărășanul nu e închis, dar se circulă în condiții de iarnă pe cel mai spectaculos drum din România

Transfăgărășanul, cel mai specataculos drum din România, nu s-a închis încă, însă circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

Tranfăgărășanul nu este închis însă circulația se desfășoară în condiții de iarnă | Foto: Facebook, Meteoplus

A nins pe Transfăgărășan, însă cel mai spectaculos drum din România nu a fost închis încă.

Prima zăpadă a fost înregistrată, ieri, 29 septembrie 2025, pe Transfăgărășan.

Autoritățile se așteaptă ca și zilele următoare să ningă pe Transfăgărășan și că sunt pregătite să intervină cu utilaje de dezăpezire.

Privelișe superbă la Bâlea Lac. Când se închide Transfăgărășanul?

Actualmente, DRDP Brașov a transmis că se circulă în condiții de iarnă pe Transfăgărășan.

Potrivit sursei citate, Transfăgărășanul se va închide la 1 noiembrie 2025.

Pe Transfăgărășan, la Bâlea Lac, o priveliște minunată poate fi admirată la final de septembrie.

Priveliște spectaculoasă la Bâlea Lac | Foto: Facebook, Meteoplus

O parte din Transalpina, închisă circulației

Totodată, DN 67C - Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până miercuri, 1 octombrie 2025, la ora 09.00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: