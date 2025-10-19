Avem peisaje spectaculoase, dar drumuri și servicii care alungă turiștii. „România are nevoie de 50 mil. € pentru promovarea turismului”.

Românii își petrec vacanțele acasă, nu pentru că țara le oferă cele mai bune servicii, ci pentru că alternativele sunt scumpe. Turismul românesc are nevoie de fapte, nu doar de mândrie națională, spune Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT) pentru monitorulcj.ro.

Infrastructura precară, lipsa personalului calificat și absența unei viziuni coerente fac ca experiența turistică românească să fie adesea una frustrantă, iar peisajele nu pot compensa totul. Între timp, vecinii noștri investesc bani grei și atrag milioane de turiști.

Românii sunt fruntași la vacanțe „acasă”

Recent, Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat) arăta că România este campioană la turism local, iar 90% dintre români își petrec concediile acasă, un record în Uniunea Europeană.

Am vrut să vedem cum se traduce acest procent. Este un semn de mândrie națională sau o dovadă a faptului că suntem prea săraci pentru a călători în străinătate?

„Poate fi privit în două feluri. Pe de o parte, este un motiv de mândrie: românii își redescoperă propria țară, își apreciază tradițiile, peisajele și ospitalitatea locală. Românii iubesc România, cu peisajele ei variate, tradițiile autentice. Pe de altă parte, poate fi un semnal de alarmă deoarece reflectă nivelul mai scăzut al veniturilor și posibilitățile financiare limitate care îi împiedică pe mulți să călătorească și în străinătate. Pentru mulți, destinațiile interne sunt o opțiune mai accesibilă din punct de vedere financiar, întrucât nu toți își permit să plece în străinătate și astfel turismul local devine o alegere firească. În esență, este o combinație între atașamentul față de România și realitățile economice care influențează alegerile de vacanță”, a spus Burcea, în exclusivitate pentru monitorulcj.ro.

Turismul românesc, între potențial uriaș și infrastructură precară

Dacă mâine s-ar dubla salariile românilor, credeți că același 90% ar mai alege să-și petreacă vacanțele în România?

Alin Burcea: Dacă mâine salariile românilor s-ar dubla, este foarte posibil ca procentajul celor care își petreac vacanțele numai în România să scadă. Mulți ar profita de venituri mai mari pentru călătorii în străinătate, descoperirea altor culturi, destinații exotice sau experiențe diferite. Totuși, România are multe de oferit, iar cei care iubesc natura, tradițiile și frumusețea locurilor locale vor continua să aibă vacanțe în țara lor, chiar și cu bugete mai generoase.

De la mândrie la performanță: cum poate deveni România o forță turistică europeană

Credeți că turismul românesc se bazează prea mult pe patriotism și prea puțin pe performanță?

Alin Burcea: Turismul românesc se bazează într-o măsură considerabilă pe sentimentul de mândrie națională, ceea ce este firesc și de apreciat. Totuși, acest lucru nu este suficient. Performanța în turism nu se obține doar prin atașament emoțional, ci prin investiții strategice, promovare coerentă și infrastructură de calitate. România are un potențial turistic uriaș, dar pentru a-l valorifica la adevărata lui valoare trebuie să trecem de la vorbe la fapte și să alocăm resursele necesare dezvoltării acestui sector. România are nevoie de circa 50 de milioane de euro pe o perioadă de 4 ani pentru promovarea turismului. Avem nevoie de bugete consistente de promovare, participări active la târguri internaționale de turism, birouri externe de promovare, implementarea unei strategii coerente de branding național. Dacă cineva își imaginează că poți vinde ceva fără promovare, se înșeală amarnic. Nu poți face nimic fără promovare.

Care sunt cele mai subapreciate destinații din România?

Alin Burcea: Cel mai probabil, Delta Dunării, care deși este un loc unic în Europa, cu o biodiversitate impresionantă și peisaje de o frumusețe rară, nu este vizitată pe cât ar merita. Mulți români aleg stațiunile de la munte sau de pe litoral, uitând că în Deltă pot descoperi liniștea naturii, tradițiile pescărești și o bucătărie locală deosebită. Este un colț de țară care ar trebui promovat mai intens și vizitat cu mai multă curiozitate.

Statisticile arată că rezervările din vara 2025 au înregistrat o scădere de 10%, comparativ cu anul anterior, cu o durata medie a sejurului de trei nopți și un tarif mediu de 799 de lei/persoană/sejur. Delta are nevoie de o campanie de promovare mai puternică, de evenimente cu specific local care să atragă turiști, de acces facil și sigur pe apă etc. Poate să ofere experiențe de vacanță memorabile celor care o vizitează.

Credeți că acest trend al turismului local va continua și în următorii ani?

Alin Burcea: Cred că trendul turismului local va continua și în următorii ani, însă va deveni mai echilibrat. O parte importantă dintre români va continua să-și petreacă vacanțele aici, dar în același timp au la dispoziție o mare varietate de opțiuni de vacanțe externe și condiții avantajoase de plată, campanii de Early Booking cu reduceri, astfel încât cheltuiala cu vacanța să nu fie o povară în bugetul fiecărei familii. România poate să profite și să investească în infrastructură și în servicii, astfel încât turiștii români să revină din convingere, nu doar din lipsă de opțiuni.

Ce ar trebui să facă România pentru a transforma acest record într-o strategie sustenabilă?

Alin Burcea: Pentru a transforma acest „record” (90% dintre români își petrec concediile acasă – n.r.) într-o strategie sustenabilă, România trebuie să investească masiv în promovarea turismului intern și să aloce un buget semnificativ pentru acest sector. În esență, turismul să devină o prioritate pentru orice echipă guvernamentală avem.

Există o diferență vizibilă între calitatea serviciilor din România și cea din destinațiile externe? Cât de sinceri suntem cu noi înșine în această privință?

Alin Burcea: Există diferențe, dar și în România operatori privați au investit zeci de milioane de euro pentru servicii de calitate și numărul locurilor unde te simți ca afară este în creștere. La nivel general, turismul românesc este însă afectat de lipsa unei strategii coerente de promovare și de investiții insuficiente în infrastructură și formare profesională. În timp ce vecinii noștri, precum Bulgaria și Albania, atrag un număr semnificativ mai mare de turiști, România ocupă un binemeritat loc în coada clasamentului european din cauza acestor deficiențe.

Dacă ați putea transmite un mesaj românilor care ezită între o vacanță în țară și una în străinătate, ce le-ați spune, sincer?

Alin Burcea: Le-aș spune să redescopere România. Avem locuri minunate, tradiții autentice și o ospitalitate deosebită. Însă nu putem cere românilor să aleagă vacanțe în țară dacă nu le oferim condiții comparabile cu cele din destinațiile externe. Muncesc din greu pentru bugetul lor de vacanță și în vremurile pe care le trăim sunt atenți la cheltuieli. Eu sunt turist în România și nu pentru că am un apartament la Năvodari, ci pentru că îmi place relaxarea la Marea Neagră, vara petrec foarte mult timp acolo.

Cum ar putea România să devină o destinație preferată nu doar pentru români, ci și pentru turiștii străini?

Alin Burcea: Să ieșim mai mult în evidență printr-o promovare internațională, să dezvoltăm infrastructura turistică și să creștem calitatea serviciilor, să participăm activ la târguri și evenimente internaționale pentru a ne crește vizibilitatea.

Cum promovați turismul local în fața destinațiilor internaționale?

Alin Burcea: ANAT a organizat în acest an mai multe infotripuri în România, față de cele organizate anual, munte pe Valea Prahovei – Brașov și litoralul românesc. În colaborare cu asociații locale de promovare, autorități locale sau companii de transport, sute de agenți de turism au vizitat Maramureșul în primăvară și urmează să viziteze Bucovina și zona Oradea – Băile Felix. Sunt acțiuni de promovare prin care agenții de turism cunosc produsul turistic și stabilesc legături cu proprietari de spații de cazare și activități de agrement. După astfel de acțiuni știu mult mai bine ce să recomande turiștilor lor care vor să petreacă o vacanță în România. Nu e suficicient, desigur. Pledăm pentru intensificarea eforturilor locale și la nivelul Guvernului de a aloca fonduri și de a găsi acțiunile potrivite pentru promovarea României nu numai în rândul românilor, ci și al străinilor. Multe dintre acțiunile de acum, evenimente și festivaluri locale, colaborări cu influenceri de travel, prezența în social media, participări la târguri internaționale, sunt eforturile individuale sau de grup ale unor operatori de turism privați.

Ce tip de vacanțe vedeți că vor fi populare în următorii ani?

Alin Burcea: În România, turismul de litoral all inclusive - pentru confort și preț stabil, wellness si retreat-uri - cu o cerere din ce în ce mai mare pentru că oamenii vor să scape de stres, să se reîncarce, nu doar să viziteze obiective turistice, city-break-uri în orașe - pentru vizite, cultură, gastronomie ori evenimente locale, zonele cu tradiții autentice cum sunt Maramureș, Bucovina - pentru gastronomie, obiceiuri, tradiții. Se manifestă dorința de experiențe inedite în oricare loc e vizitat, fie că este unul populat și cu un trafic ridicat de turiști, fie că este mai puțin bătătorit.

Într-o frază: cum ați descrie viitorul turismului românesc – oportunitate sau provocare?

Alin Burcea: Viitorul turismului românesc este o mare oportunitate, dar rămâne o provocare dacă nu investim strategic în promovare, infrastructură și servicii de calitate.

