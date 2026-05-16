O femeie a fost găsită înjunghiată în Cluj-Napoca. Soțul ei, arestat pentru tentativă de omor

Un bărbat de 46 de ani din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi atacat soția cu un obiect tăietor-înțepător, în locuința familiei. Femeia, în vârstă de 43 de ani, a fost găsită inconștientă, cu răni în zona toracică, conform Clujust.ro.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, cazul a ieșit la iveală în seara zilei de 14 mai, în jurul orei 19:40, după ce fiica victimei a apelat numărul de urgență 112 și a anunțat că mama sa ar fi fost agresată de soț.

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, care au găsit femeia în stare de inconștiență.

Anchetatorii spun că femeia prezenta leziuni în zona toracică, produse, cel mai probabil, cu un obiect tăietor-înțepător.

Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma probatoriului administrat, procurorul din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a dispus inițial reținerea bărbatului pentru 24 de ore, într-un dosar penal deschis pentru violență în familie în modalitatea tentativei de omor.

Vineri, 15 mai, magistratul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a decis arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile.

De asemenea, polițiștii au emis un ordin provizoriu de protecție pentru cei doi copii ai bărbatului, în baza Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs agresiunea.

