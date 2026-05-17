Vreme rece și ploi în Cluj astăzi, temperaturile nu trec de 21 de grade

Clujenii au parte de o zi mohorâtă și instabilă.

Foto: monitorulcj.ro

Cluj-Napoca are parte astăzi de vreme rece și instabilă, cu ploi ușoare pe parcursul zilei și temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei.

În această dimineață, la ora 08:00, în oraș se înregistrau aproximativ 14 grade Celsius, iar cerul era acoperit de nori, cu precipitații ușoare. Umiditatea a ajuns la 80%, iar vântul suflă slab, cu aproximativ 2 km/h.

Ploile continuă și în a doua parte a zilei

Meteorologii anunță că vremea va rămâne instabilă pe tot parcursul zilei, cu șanse ridicate de precipitații. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 21 de grade Celsius în cursul după-amiezii, însă senzația termică va fi mai scăzută din cauza umezelii și a norilor.

Spre seară, temperaturile vor coborî din nou spre 11-12 grade Celsius.

Când revine vremea bună

Prognoza arată că ploile vor continua și la începutul săptămânii viitoare, însă vremea se va încălzi treptat spre finalul săptămânii, când sunt anunțate perioade cu soare și maxime de peste 22 de grade Celsius.

