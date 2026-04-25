Derby incendiar în Gruia: CFR Cluj se impune în partida cu „U” Cluj

Derby tensionant în Gruia, în etapa a 6-a din play-off. CFR Cluj reușește să se impună, scor 1-0, în fața adversarilor de la „U” Cluj.

Derby incendiar în Gruia

Meci dificil, disputat sâmbătă seara, în Gruia, între CFR Cluj și „U” Cluj.

Partida dintre „feroviari” și „studenți” a debutat cu un pressing susținut din partea echipei lui Pancu, cu tentative de a înscrie.

Gertmonas și-a apărat însă poarta și nu le-a oferit nicio șansă adversarilor.

La mai puțin de trei sferturi de la debutul partidei, în urma unui incident aerian Camora-Ghoerghiță, căpitanul „feroviarilor” a ieșit cu capul spart, iar atacantul „U” Cluj a fost penalizat.

La finalul primei reprize, Păun a încercat să trimită balonul în poarta adversă, dar mingea a trecut pe lângă poarta lui Gertmonas.

Scorul a fost deschis în a doua repriză, după câteva tentative reciproce de a marca, astfel că CFR Cluj a spart gheața pe teren prin golul înscris de Cordea (min.70) din penalty.

FC Universitatea Cluj a încercat să preia inițiativa, însă până la încheierea partidei scorul a rămas neschimbat.

„U” Cluj este liderul campionatului, cu 39 de puncte în clasamentul Superligii, iar CFR Cluj are 37 de puncte în urma victoriei obținute și șanse serioase în cursa pentru titlu.

CFR Cluj - Universitatea Cluj, echipele de start

CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Muhar, Keita - Korenica, Păun, Biliboc – Aliev

Antrenor: Daniel Pancu

U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chipciu - Bic - Mendy, Drammeh - Macalou, Lukic (Gheorghiță), El Sawy

Antrenor: Cristiano Bergodi

Arbitru: Szabolcs Kovacs.

Stadion: Dr. Constantin Rădulescu

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

