Condiții noi pentru RABLA 2026, program cu buget de 300 mil. lei. Ce se întâmplă cu tichetele pentru mașini 100% electrice?

Chiar dacă bugetul programului Rabla a fost mărit cu pentru 2026, valoarea echotichetului pentru un autoturism electric rămâne la fel ca în 2025.

300 mil. lei va fi valoarea programului RABLA 2026 | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca / Fotografie ilustrativă

Autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană (UE), în Spațiul Economic European (SEE) sau în state parte la Tratatul mediteranean vor fi eligibile în cadrul programului Rabla, care beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei, a anunțat marți, 9 iunie 2026, ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Condiții noi la programul RABLA 2026

„Astăzi (marți, 9 iunie 2026 - n. red.) vom publica ghidul pentru programul Rabla, pentru a eficientiza cât mai rapid implementarea acestui program. Am propus păstrarea valorii voucherelor la nivelul de anul trecut, astfel încât să nu mai fie nevoie să fie modificată platforma și să se prelungească perioada de implementare a acestui proiect. Dar am introdus, de asemenea, un criteriu nou, legat de fabricarea în UE, în Spațiul Economic European sau în statele care sunt parte a Tratatului mediteranean. Deci, practic, dacă o mașină este fabricată într-unul dintre statele respective, aceasta este eligibilă pentru orice român care vrea să aplice la programul Rabla”, a menționat Diana Buzoianu, marți, în cadrul unei conferințe de presă.

Cele 10 state partenere mediteraneene (Non-UE)

Algeria

Egipt

Israel

Iordania

Liban

Maroc

Palestina

Siria (acordul este suspendat)

Tunisia

Turcia

Diana Buzoinau a precizat că ordinul de ministru va fi publicat tot marți și va intra într-o perioadă de consultare publică.

„Astăzi (marți, n. red) va fi publicat ordinul. Zece zile trebuie să stea în transparență. Sunt convinsă că vor fi cereri de dezbatere, mai ales în condițiile noi care sunt puse. Sunt convinsă că sunt operatori care și-ar fi dorit să importe mașini în România din alte continente foarte îndepărtate. Vom face și dezbateri publice, vom avea aceste 10 zile de dezbatere, de punere în transparență. După 10 zile, ordinul poate să fie aprobat și apoi își urmează toate etapele, etapele de înscriere, etapele de depunere de dosare', a afirmat ministra.

Potrivit acesteia, programul va urma același calendar ca în anul precedent.

„O să avem calendarul care a fost și anul trecut, exact același calendar, cu aceleași termene, cu aceleași zile care au fost stabilite în ultimul an. Exact același calendar va fi și anul acesta. Programul Rabla va putea să înceapă ca primă etapă în luna iunie, dar are toate etapele de parcurs din ghid', a spus Buzoianu.

Buget total mai mare la RABLA 2026: 300 mil. lei

Ministra a anunțat totodată majorarea bugetului alocat programului.

„Anul trecut am avut 200 de milioane de lei, anul acesta avem 300 de milioane de lei, deci este o creștere de 100 de milioane de lei”, a arătat Diana Buzoianu.

Ministra a precizat că majorarea bugetului cu 100 de milioane de lei reflectă susținerea acordată continuării programului și obiectivul reducerii impactului asupra mediului.

În opinia sa, noile reguli urmăresc și stimularea producției din Europa.

„Una este să aduci o mașină de la 20.000 de kilometri, alta este să o aduci de la 2.000 de kilometri, ca impact asupra mediului, și în același timp ne dorim și o componentă de susținere a producției, a celor care investesc mai aproape de România sau chiar în România. Ne dorim, practic, să amplificăm, să multiplicăm efectul acestui program, să avem și un efect mult mai bun asupra mediului, dar și un efect mult mai important, un efect multiplicator în economie”, a explicat ministra.

Aceiași bani de „biscuiți” pentru mașinile 100% electrice

În 2025, ecotichetele acordate prin Programul „Rabla” au avut următoarele valori:

18.500 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen

sau cu pilă de combustie cu hidrogen 15.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice

12.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid

10.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete

Rabla pentru electrice, vedeta programului, însă cu tot mai puțină strălucire

Reamintim faptul că, în 2025, valoarea voucherului Rabla a scăzut în loc să crească, iar atunci suma a fost mai mică și decât varianta de dinainte să fie aprobată mărirea inițială.

În 2024, valoarea tichetului Rabla pentru mașini pur electrice a scăzut de la circa 10.000 de euro (echivalentul în lei) la 5.000 de euro. Tichetul a fost mărit inițial pentru sesiunea din 2025 la aproximativ 7.500 de euro, însă cu doar câteva zile înainte de debut, programul a fost suspendat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Lovitura a venit ulterior pentru doritorii de electrice. Aceștia au aflat că vor beneficia de o sumă chiar mai mică decât cea de 5.000 de euro, adică de circa 3.600 de euro, cât a fost valoarea voucherului pentru 2025.

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