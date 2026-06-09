Șeful Fiscului: „În ANAF nu toți sunt hoți”

Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a declarat că „în ANAF nu toți sunt hoți” și a precizat că instituția pe care o conduce încearcă să combată cazurile de corupție din interior.

Șeful Fiscului: „În ANAF nu toți sunt hoți” | Foto: Facebook, Agenția Națională de Administrare Fiscală / Fotografie ilustrativă

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți, 9 iunie 2026, în Parlamentul României, că nu toți angajații din ANAF sunt hoți și că instituția pe care o conduce încearcă să combată cazurile de corupție din interior și să îmbunătățească gradul de colectare a taxelor, în contextul reorganizării anunțate de Ministerul Finanțelor.

Șeful Fiscului: „În ANAF nu toți sunt hoți”

„Să știți că în ANAF nu toți sunt hoți. Mi-aș dori ca toți acei colegi, puțin la număr dacă or fi, care aruncă o pată neagră pe obrazul instituției, să gândească de 100 de ori înainte să o facă. Noi, ori de câte ori depistăm astfel de comportamente, le facem sesizare prin structurile abilitate”, a declarat Adrian Nica, întrebat cum poate fi combătută implicarea unor funcționari ANAF în scheme de evaziune fiscală, potrivit digi24.ro.

Dacă nu toți sunt hoți în ANAF, atunci există câțiva care sunt hoți?

Adrian Nica a mai afirmat că ANAF a început să recupereze din decalajul uriaș de TVA și că încasările s-au îmbunătățit în ultimele luni.

„Discuția vizavi de 30% e o discuție veche, vizavi de gap-ul de TVA. În ceea ce privește colectarea gap-ului de TVA și corectarea TVA în general, suntem pe un drum bun. Colectăm de la lună la lună mai mult. Țintele ANAF pentru colectare au fost atinse în fiecare lună, dar mai e mult de lucru”, a spus șeful ANAF, în conferința de presă de după audierea în Parlament.

Directorul fiscului nu consideră că România are cea mai slabă colectare din Uniunea Europeană și a vorbit și despre termenul pentru digitalizarea ANAF.

„E ce ne-am propus și toate documentele sunt pentru o primă închidere acum, pe PNRR, în iulie, urmând ca micile finisaje să fie finalizate până în 2027. Este o țintă realistă pe care ne propunem să o atingem”, a mai declarat Adrian Nica.

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